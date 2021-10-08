В Новосибирске растет спрос на готовый бизнес

Как сообщили аналитики Авито, зафиксирован рост спроса на готовые предприятия в третьем квартале 2021 года, при этом особым вниманием в России пользовались интернет-магазины, они стали востребованнее на 27%. Однако в Новосибирске интернет-магазины стали менее популярными на 4% по сравнению со II кварталом прошлого года. Предприятия в сфере услуг к приобретению предприниматели столицы Сибири рассматривали на 34% чаще, а сельскохозяйственные организации — на 32% реже. Стать владельцем производственного предприятия хотели на 7% больше пользователей.

Обзавестись торговой организацией хотели на 12% больше пользователей по сравнению с прошлым кварталом, а бизнес в области общественного питания в городе стал более популярным на 19%.

О покупке строительных компаний предприниматели задумывались на 32% реже по сравнению с предыдущим кварталом, а спрос на предприятия в сфере развлечений в городе вырос на 31%.

— На сегодняшний день на Авито представлено более 45 000 объявлений о продаже готового бизнеса как для опытных, так и для начинающих предпринимателей, поэтому любой желающий открыть свое дело сможет выбрать для себя подходящий вариант, — комментирует Виктор Соковнин, руководитель категории «Товары для бизнеса».

По данным Авито, в Новосибирске в третьем квартале текущего года было размещено на 5% больше предприятий в сфере онлайн-торговли. Сельскохозяйственные организации в городе продавали на 9% реже, чем во втором квартале этого года. Продать компанию в сфере услуг хотели на 6% больше пользователей, а производственные организации размещали на сайте на 8% чаще. Количество объявлений о продаже общепита увеличилось на 6% по сравнению со II кварталом.

В III квартале текущего года предприниматели не спешили избавляться от компаний в сфере торговли и развлечений — число объявлений о продаже подобного бизнеса в России снизилось на 4% и 7% соответственно. В Новосибирске торговые организации продавали на 2% чаще, чем во II квартале, развлекательные предприятия — на 2% реже, а предложение по продаже строительных компаний в городе упало на 18%.

Стать владельцем бизнеса в сфере сельского хозяйства в Новосибирске в третьем квартале этого года можно было в среднем за 6 000 000 рублей. Производственные организации стоили 1 990 000 рублей, компании в сфере общественного питания — 1 100 000 рублей. Предприятия в сфере развлечений можно было приобрести в среднем за 750 000 рублей. Организации в сфере услуг в городе продавали в среднем за 600 000 рублей, а строительные компании — за 950 000 рублей. Средняя стоимость торговых компаний составила 750 000 рублей, а покупка интернет-магазина обходилась жителям города в среднем в 70 000 рублей.

Самые дорогие предприятия продавали в Санкт-Петербурге и Москве. Средняя цена компаний в городах составила 1 000 000 рублей и 950 000 рублей соответственно. Дешевле всего в III квартале оказались организации в Воронеже и Омске — в обоих городах готовый бизнес можно было купить в среднем за 300 000 рублей.