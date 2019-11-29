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«Ростелеком» в Новосибирске доказал, что читать — это здорово

  • 29/11/2019, 11:05
«Ростелеком» в Новосибирске запустил новую акцию «Читать здорово!» в поддержку юных пациентов городских больниц.

Волонтеры компании совместно с актерами Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» раз в месяц будут читать стихи, рассказы и сказки детям, которые лечатся в стационарах.

Первая такая встреча прошла 27 ноября в Детской клинической больнице скорой медицинской помощи. Актриса Светлана Прутис выбрала книгу Леонида и Ирины Тюхтяевых «Зоки и Бада». Эта веселая история про взрослого рогатого Баду и зоков — озорных маленьких существ, обожающих мед, — поднимает настроение читателям всех возрастов и помогает привить детям любовь к чтению.

— Мне кажется, этот проект не только интересен, но и необходим. Причем не только для того, чтобы разнообразить досуг, но и для того, чтобы приучить детей к книгам. Практика чтения вслух в семьях ушла в небытие, а откуда тогда у ребят возьмется интерес к печатному слову, если гораздо проще взять и в телефоне поиграть, — поделилась Светлана Прутис.

Волонтеры «Ростелекома» также включились в импровизированное представление: одни читали детям «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, другие играли с малышами в игру «Угадай, кто ты» и рисовали. По словам юных пациентов, таких развлечений в больничной атмосфере им как раз и не хватало.

— Мне очень понравилась сказка про Элли и Тотошку. Я попрошу маму дочитать ее, не терпится узнать, что с героями случилось дальше, удалось ли им выполнить все желания, — прокомментировал юный слушатель Тимофей.

Как говорят врачи, польза от таких встреч точно есть: психологическая поддержка и положительные эмоции помогают ребятам настроиться на лучшее, а значит, выздоровление проходит быстрее.

— Мы очень позитивно относимся к таким акциям, потому что нашим пациентам это нужно. Все же мы детская больница с круглосуточным пребыванием, иногда ребята здесь задерживаются надолго, а радости им не хватает, — сказал Ростислав Заблоцкий, главный врач ГБУЗ НСО «Детская клиническая больница скорой медицинской помощи».

В подарок для больницы команда «Ростелекома» оставила комплект книг, который будет поднимать настроение нынешним и будущим пациентам. Среди отобранных авторов — любимые многими детьми Астрид Линдгрен, Даниил Хармс, Артур Гиваргизов, Марина Токмакова, Роберт Стивенсон и Джанни Родари. А ребята получили на память удобные закладки, которые пригодятся для чтения как в больнице, так и дома.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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