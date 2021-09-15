СГК подключит к теплу дома Куйбышева за два дня

С 15 по 17 сентября СГК обеспечит подачу тепла потребителям, которых отапливает Барабинская ТЭЦ и котельные. Жилой фонд подключат быстрее, чем в прошлом году. А 49 объектов социальной сферы в городе уже получили тепло досрочно.

Городские власти Куйбышева приняли решение начать отопительный сезон с 15 сентября — с учетом погодных условий в период с 8 по 12 сентября. Это на неделю раньше, чем в прошлом году.

До конца дня 16 сентября СГК подключит 697 жилых домов, в которых проживает более 25 тысяч человек:

от Барабинской ТЭЦ — 308 многоквартирных и 347 индивидуальных жилых домов, суммарное количество жителей — 25,2 тысячи человек;

от котельных СГК — 7 многоквартирных и 35 индивидуальных жилых домов, где в общей сложности проживает 254 человека.

Карта включения теплофикационной системы Куйбышева – на портале СГК Онлайн

Жилые дома Куйбышева получат тепло на день быстрее, чем в прошлом году.

«Проанализиров режим работы тепловых сетей при развороте системы за предыдущие годы, мы приняли решение подключить жилые дома в течение двух дней — вместо трех дней, как это было в прошлом году», — отметил начальник участка тепловых сетей Барабинской ТЭЦ СГК Дмитрий Никонов.

Школам и детским садам СГК подала тепло 12 сентября — на основании постановления администрации Куйбышевского района: всего 28 объектов. Также по индивидуальным заявкам тепло получил 21 медицинский объект трех медучреждений.

Общественные, промышленные потребители будут подключаться к теплу с 17 сентября по заявкам.

На долю Барабинской ТЭЦ мощностью 293 Гкал/ч приходится 97% всей вырабатываемой тепловой энергии в Куйбышеве. Также теплоснабжение в городе обеспечивают 12 малых котельных, из них 8 автономных и 4 производственных. Котельные находятся на балансе различных теплоснабжающих организаций, самая крупная — ООО «Энергетик» — входит в структуру СГК. На правах собственности «Энергетику» принадлежат 7 котельных.

Отчет об итогах летней ремонтной кампании СГК на ТЭЦ и теплосетях в Куйбышеве опубликован на интернет-платформе компании и доступен горожанам для ознакомления.