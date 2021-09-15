Банк «Левобережный» выдает ипотеку самозанятым

Самозанятым доступны ипотечные кредиты на покупку квартиры в строящемся или готовом доме, апартаментов, машино-места, жилого дома с земельным участком, а также на рефинансирование ипотеки, ранее полученной в другом банке.

Для оформления ипотеки физическое лицо или ИП должно быть зарегистрировано в качестве самозанятого не менее 12 месяцев. Для подтверждения дохода требуется:

справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (ЭЦП) за последние 12 месяцев; справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (ЭЦП).

Указанные документы не обязательно приносить в банк. Подтвердить статус самозанятого и свой доход можно справками, сформированными через приложение «Мой налог» в электронном виде.

Если вы еще не зарегистрировались как самозанятый, сделать это можно без посещения налоговой инспекции. Клиентам Банка «Левобережный» достаточно войти в Интернет-банк/мобильное приложение BL-online и пройти регистрацию в разделе «Самозанятые». Для получения доступа к данным ресурсам нужно только заказать дебетовую карту на сайте.

по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Чтобы заказать обратный звонок, оставьте заявку на ипотеку на сайте или в мобильном приложении BL-online.