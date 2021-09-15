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Депутаты перетягивают от мэрии влияние на бюджет

  • 15/09/2021, 18:26
Автор:
Новости Новосибирска
С такими инициативами одновременно выступают депутаты как от власти, так и от оппозиции. К октябрьской сессии может созреть консолидированное решение.

Оппозиция: клетки в тетрадке и несостоявшаяся революция

В ходе заседания постоянной комиссии горсовета Новосибирска по бюджету и налоговой политике выяснилось, что сразу несколько политических групп инициируют изменения бюджетного процесса в городе, а именно настаивают на том, чтобы у депутатов была возможность между чтениями вносить собственные поправки, да таким образом, чтобы они не противоречили поправкам, предложенным мэрией. Действующей нормативно-правовой базой это фактически исключается. Напомним, что в конце прошлого года именно из-за этого противоречия поправки, предложенные независимыми депутатами Сергеем Бойко, Ростиславом Антоновым и Натальей Пинус были отклонены, так как противоречили поправкам, внесенным подразделениями исполнительной власти. В лучшем случае, как показал прошлогодний бюджетный процесс, поправка, предложенная депутатом, если в бюджете и учитывалась, то уже «под маркой» мэрии.

Идея в том, чтобы регламент позволял депутатам вносить поправки не в абсолютных цифрах, а в относительных величинах: плюс 50 тысяч на образование и минус 50 тысяч с зарплаты мэра, к примеру, говорит Сергей Бойко. Это не противоречит ни федеральным нормам, ни Бюджетному кодексу. Нужно поменять те документы, которые в полномочиях горсовета изменить. Когда мы это обсуждали, возник вариант: депутат может и так с мэрией все порешать. Но даже если вы предпочитаете схему «все порешать», возможность такой «дубинки» сверху, когда горсовет может принимать решение самостоятельно, без мэрии, существенно повысит договороспособность чиновников мэрии.

Как поясняет депутат, суть процедуры внесения поправок должна выглядеть следующим образом: после первого чтения депутаты вносят поправки, и если они проходят и во втором чтении, бюджет отправляется на подпись мэру. Тем не менее, по словам Бойко, ему был назван ряд замечаний как от мэрии, так и от юридической службы горсовета.

Поправки противоречат не по существу, а по форме, по процедуре, которая есть для принятия поправок: в моих предложениях не отражены срок, процедура внесения, говорит депутат. То есть технические корректировки. Но нет ни одного замечания по существу и смыслу. Это замечания по оформлению, как в школе: здесь три клеточки отступить, здесь — две клеточки.

Выступавшая с противоположной стороны Ольга Кондратенко заявляет о незыблемости существующих нормативно-правовых актов.

В предложениях Сергея Андреевича нарушается некая концепция законотворческого процесса, считает Кондратенко. В 131-ФЗ написано: после принятия проект направляется мэру для подписания. Иных каких-то согласовательных процедур не предусмотрено. Вы пишете: направляются поправки мэру для формирования итогового бюджета, то есть под этим документом будут какие-то корректировки, изменения. На мой взгляд, это недопустимо. Еще одно замечание: данный проект, если будет принят, станет противоречить нашему регламенту, потому что там прописан порядок принятия нормативных актов — и там ответвлений для каких-то изменений не существует.

Однако, по мнению депутата, бюджетный процесс противоречит федеральным нормам уже сейчас.

Если предложенная процедура противоречит законодательству, значит, получается, принимаем бюджеты с нарушением законодательства, возражает Бойко. Я предлагаю изменения в формат внесения поправки депутатом. Независимо от муниципалитета поправка может быть принята. Процедура предусматривает голосование на сессии по поправкам, решение принимает сессия. Муниципалитет не всегда готов к переговорам. Возможность нам впятидесятером вносить изменения в бюджет улучшит городское управление. Любой чиновник будет помнить: если не найдем общий язык, у нас остается возможность не принять бюджет. Но это болезненная процедура, некая революция.

Партия власти: со своим пакетом и секретным планом

Первым «нежданчиком» в ходе заседания комиссии оказалось недовольство текущим бюджетным законодательством депутатов не только от оппозиции, но и от партии «Единая Россия», которая в настоящий момент готовит со своей стороны ряд поправок. Об этом сообщил председатель комиссии Евгений Покровский.

У многих депутатов, практически у всех, есть определенные вопросы, недовольство механизмом формирования поправок, сообщает председатель комиссии. То, что вы сказали, Сергей Андреевич, имеет глубокий смысл. Могу сказать следующее: существуют альтернативные варианты, которые мы еще пока не озвучиваем. Мы сейчас в процессе последней доработки. В рамках нашей фракции тоже готовим пакет предложений, которые во многом схожи с вашими, тем не менее есть у нас своя позиция.

Конкретизировать позицию своих однопартийцев Покровский не стал. Пока, правда, по итогам заседания комиссии не совсем понятно, намерены ли депутаты от власти и оппозиции как-то координировать свои усилия в направлении изменения «бюджетного» регламента. Предложенный было еще одним независимым депутатом Светланой Каверзиной вариант рабочей группы после продолжительного обсуждения как-то сошел на нет.

Третья сторона: откуда не ждали

Вторым «нежданчиком» стало появление третьей стороны, также делающей «работу над поправками». В  этой роли, как ни странно, выступает собственно мэрия Новосибирска. Об этом уже в самом конце обсуждения сообщил первый вице-мэр Борис Буреев, ранее не подававший «признаков жизни» во время горячих дебатов Сергея Бойко с Ольгой Кондратенко, перемежаемых периодическими «вкраплениями» реплик председателя комиссии и еще нескольких депутатов.

Муниципалитет тоже заинтересован в каком-то движении этого вопроса, сообщает вице-мэр. Мы помним, как в прошлом году это широко и активно обсуждалось. Готовы внести определенные изменения, учитывая, что там все равно нужно вносить изменения в связи с изменениями Бюджетного кодекса. Считаю, что не стоит уводить формат в рабочую группу: это увеличит время. Мы заинтересованы, чтобы соответствующие изменения были приняты в этом году. Работа в рамках совещаний и круглых столов была бы более оперативна, единственная просьба: с максимальным привлечением заинтересованных лиц.

Напомним, что при принятии бюджета в конце 2020 года представители «партий власти» — «Единой России» и КПРФ — высказывались в большинстве своем в защиту действующего регламента. Однако среди них нашлись несколько человек, высказавшихся против, и те, кто вообще не разобрался в хитросплетениях бюджетного процесса.

Фото: pixabay.com автор: falco

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Рубрики : Экономика Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги :

Поправки
Горсовет
бюджет


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