В Новосибирске ипотека на новостройку выгоднее, чем на вторичное жилье

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru провели исследование в 71 крупном городе России, чтобы выяснить, где выгоднее брать ипотечный кредит для покупки вторичной недвижимости, а где — для приобретения квартиры в новостройке. При покупке жилья одинакового метража (38 кв. м) в большинстве городов страны выгоднее ипотека на новостройки.

Городом с самой выгодной ипотекой на новостройки оказался Нижневартовск. Здесь переплата за жилье в новом доме составляет всего 9 358 руб., тогда как за «вторичку» придется переплатить 31 087 руб. На втором месте Магнитогорск: за новое жилье здесь придется переплатить почти на 10 тыс. руб. больше, чем в Магнитогорске, а за квартиру на вторичном рынке переплата составит 20 834 руб. Третье место у Тюмени. В городе-миллионере за ипотеку на новую квартиру семья переплатит 31 133 руб., а за вторичную — почти в два раза больше, 57 972 руб.

В Новосибирске при переплате на новостройку 373 997 рублей за вторичное жилье придется доплатить 597 919 рублей.

Отмечается, что самая выгодная ипотека на вторичную недвижимость в Нижнем Тагиле: переплата за новостройку составляет 50 722 руб., тогда как за вторичное жилье придется доплатить всего 29 658 руб.

Фото:Gensa Gensa