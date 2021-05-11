В ходе Всероссийской переписи власти оценят трудовую миграцию и дистант

Осенью 2021 года в стране пройдет Всероссийская перепись населения. Как поясняют в Росстате, в опросные листы включены вопросы, позволяющие оценить трудовую и маятниковую миграцию внутри страны, между регионами и муниципалитетами.

Так, стал более подробным вопрос «Где находилась ваша основная работа?». Теперь человек, который работал вне постоянного места жительства, может назвать регион, район и городской населенный пункт, либо иностранное государство, где трудился.

Также добавляется вопрос: «Вы выезжали (выходили) на работу:». Расширен и перечень ответов на вопрос: «Вы искали работу в течение последнего месяца?». Для ответивших «нет» добавляются варианты указания причин: «учусь», «нахожусь на пенсии», «по состоянию здоровья», «ухаживал(а) за больным», «вел(а) домашнее хозяйство и/или воспитывал(а) детей», «не могу найти работу», «нет необходимости работать».

На вопрос об источниках дохода вместо лаконичного варианта ответа «трудовая деятельность» (такой был в 2010 году) теперь респондентам предлагаются: «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».

По оценке экспертов, данные переписи покажут реальную картину использования форм дистанционной занятости и режимов работы – это позволит совершенствовать трудовое законодательство, определить предпочтения и тенденции на рынке труда для проведения активной политики занятости, развивать программы обучения.

Также данные переписи призваны показать, в каких регионах и населенных пунктах не хватает работы, и куда движутся трудовые потоки местных жителей. Потенциальные инвесторы смогут увидеть, где есть рабочая сила для создания производств и трудоустройства. Данные о маятниковой миграции позволят лучше регулировать движение транспорта: увеличивать численность, открывать новые маршруты.