СГК провела треть работ по программе капремонта теплосетей в Новосибирске

В ближайшие дни работы начнут на девятом участке. Первым СГК готовится принимать работы на самом крупном объекте — в дамбе Октябрьского моста.

Подрядчики СГК в настоящее время ведут работы на восьми участках тепловых магистралей из девяти, запланированных к капремонту в этом году. Девятым объектом — трубопроводом вблизи улицы Сибиряков-Гвардейцев — бригады по графику займутся чуть позже, в середине июля.

По состоянию на 2 июля Сибирская генерирующая компания выполнила около 30% программы капитального ремонта этого года в Новосибирске.

«Первый объект, куда зашли наши подрядчики, — это ремонт в дамбе Октябрьского моста. Там мы меняем трубу диаметром 1000 мм — самый крупный наш объект в этом году. Здесь подрядная организация идет с опережением графика. Объект будет закончен первым, ожидаемый срок — 15 августа», — рассказал журналистам советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петр Бажин.

Некоторое отставание на отдельных участках капремонта возникло из-за затяжных дождей в июне. Подрядчики планируют компенсировать его в течение июля.

Ремонт 300-метрового участка тепломагистрали по улице Ипподромской в ближайшее время повлияет на дорожное движение на одной из самых загруженных автомагистралей Новосибирска. Тем не менее закрытия дороги не будет. Изменится лишь конфигурация движения в период с 25 июля по 17 сентября: водители смогут объехать ремонтные работы рядом с дорогой — по территории автопарковки торгового центра «Аура».

Всего СГК запланировала в Новосибирске в 2021 году капитальный ремонт 9 участков теплотрасс общей протяженностью 2 км: 4 участка — на левом берегу, 4 — на правом берегу, один — в дамбе Октябрьского моста. Стоимость годовой ремонтной программы новосибирских тепловых сетей составит 929 млн рублей (с НДС) — это вложения непосредственно в ремонт теплосетей, капитальный и текущий, благоустройство после проведенных работ, а также ремонт тепловых камер.