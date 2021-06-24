СГК реконструирует крупную тепломагистраль в Новосибирске

Проект улучшит теплоснабжение 180 многоэтажных домов и создаст резерв подключения для новостроек правобережья. Компания вложит в строительство свыше 63 млн рублей.

С 6 июля подрядчик СГК — компания ООО «Масстройэлит» — приступит к модернизации тепловой магистрали на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Здесь взамен старой теплосети планируется построить новую, она пройдет под проезжей частью улицы.

В общей сложности специалисты заменят 394 метра коммуникаций (в однотрубном исчислении), или 197 метров по каналу, а также две тепловые камеры. При этом диаметр трубопровода будет увеличен с 400 до 600 миллиметров, что удвоит его пропускную способность. Срок службы новой теплотрассы составит 30 лет.

Чтобы минимизировать отключения горячей воды на период работ, специалисты проложат более 200 метров трубопровода по временной схеме горячего водоснабжения, который по завершении реконструкции демонтируют.

Весь комплекс работ бригады планируют провести за 45 дней и закончить строительство до сентября. С 6 июля до 18 августа энергетики вынуждены будут перекрыть движение автотранспорта по улице Бориса Богаткова — на отрезке между улицами Воинская и Гаранина.

Основная задача проекта — заменить аварийный участок, на котором только за последние три года было 18 дефектов, в том числе в зимний период. По этой тепломагистрали ресурс получают жители семи улиц: Пролетарская, Военная, О. Жилиной, Фрунзе, Каменская, Кирова, Никитина. Под отключения не раз попадали 52 дома и две школы, а качество теплоснабжения из-за аварий снижалось у 180 многоэтажек и 23 социальных объектов.

Вторая цель реконструкции — обеспечить возможности для подключения к теплу застраиваемых площадок города в районе жилмассива «Шевченковский», по улицам Кирова, Толстого и Семьи Шамшиных.

Уже в ближайшие два года для теплоснабжения новостроек к тепломагистрали на улице Богаткова потребуется подключить тепловую нагрузку в объеме 47 Гкал/ч — это около половины объема техприсоединений в Новосибирске, которые СГК выполнила за весь прошлый год. Если сейчас не увеличить пропускную способность теплотрассы, энергокомпания и застройщики столкнутся с дефицитом располагаемой нагрузки.

Инвестиции в реконструкцию трубопровода составят порядка 63 млн рублей. С начала года стоимость проекта увеличилась на несколько миллионов рублей из-за роста цен на металл и другие материалы. В целом СГК инвестирует в теплосетевое хозяйство Новосибирска в 2021 году около 2,4 млрд рублей.

Это не первый проект, который СГК реализует для развития теплоснабжающих коммуникаций города-миллионника. В прошлом году компания построила новую магистральную теплотрассу в районе улиц Кошурникова и Богаткова.

Компания планирует и далее увеличивать пропускную способность теплосетей, в том числе в Октябрьском районе, но это потребует от СГК более масштабных вложений. Возможность дальнейшей реконструкции трубопроводов появится в случае принятия программы долгосрочных инвестиций.