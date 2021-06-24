Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

— Заявки на финансирование научно-образовательного центра — «Сибирского биотехнологического НОЦ» — мы подавали в 2019 и 2020 году. В прошлом году заявка не прошла, потому что на федеральном уровне наша область была определена как регион с высоким сложившимся научно-образовательным потенциалом, который без поддержки федерального центра реализует программы. И действительно, наш НОЦ работает успешно, — сообщила во время пресс-подхода заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

— В этом году мы рассчитываем на получение финансирования для открытия и оснащения лабораторий. Здесь федеральный центр пообещал нам дополнительное финансирование. На оборудование одной лаборатории регион может получить 100-120 млн рублей. Всего в области планируется создать от 5 до 7 лабораторий, — уточнила Мануйлова.

Тем не менее, по ее словам, область в этом году снова подала заявку на финансирование «Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра» — весь пакет документов уже передан на рассмотрение совету по НОЦ.

Сможет ли область получить эти ресурсы, будет известно к августу: информацию планируют озвучить на форуме «Технопром» на площадке по НОЦам. Тогда же регион намерен провести презентацию лабораторий, которые хочет создавать за счет федеральных средств.

Сегодня в АгроНОЦ/БиоНОЦ Новосибирской области, по словам Ирины Мануйловой, входят 62 проекта, 8 из них имеют отношение к цифровизации АПК.

Напомним, в ходе конкурсного отбора научно-образовательных центров (НОЦ) для предоставления господдержки в 2021 году Новосибирская область вошла в пятерку лучших по набранным баллам. «Сибирский биотехнологический НОЦ» разделил четвертое место с Научно-образовательным центром мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности» (Санкт-Петербург).

Форум «Технопром» в Новосибирске пройдет в конце августа.