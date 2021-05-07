СГК в Новосибирске благоустраивает 669 объектов после зимних ремонтов

Всего компания направит в 2021 году на благоустройство 131 млн рублей. Еще 22 млн рублей СГК вложит в территорию на месте строительства новой теплотрассы — возле станции метро «Золотая нива».

Объекты и сроки

Три подрядные организации СГК — «СТС», «Высота» и «Капиталстрой» — приступили в Новосибирске к работе по благоустройству в середине апреля, как только заработали асфальтовые заводы. По состоянию на 5 мая они благоустроили в городе 155 объектов.

Всего в течение мая — июня подрядчики СГК приведут в порядок 669 объектов, половину из них — к концу мая. До 31 мая должны восстановить территории, где энергетики вели работы на теплосетях в октябре — декабре 2020 года, а улицы, где проводили ремонт с начала 2021 года, благоустроят в июне.

Общая сумма средств на восстановление благоустройства всех 669 объектов составит порядка 54 млн рублей.

Всего СГК направит в 2021 году на благоустройство в Новосибирске 154 млн рублей, включая финансирование работ у «Золотой нивы». Вложения в восстановление территорий составят 17% от стоимости всей годовой ремонтной программы на теплосетях города.

Неблагоустроенные улицы остались в городе после работ в зимний период. На нескольких объектах строительства и капремонта прошлого года подрядчики завершили работы уже поздней осенью. Кроме того, всю зиму приходилось проводить текущий ремонт: за отопительный сезон энергетики выявили и устранили на новосибирских теплосетях более 1 600 дефектов.

Полноценное благоустройство в холодное время года невозможно, его заменяет временный вариант с использованием щебня и плит. Песок и грунт, которые используются для засыпки котлована, могут содержать смерзшиеся комки. Соответственно, весной нельзя сразу же приступать к благоустройству — нужно дождаться естественной усадки грунта, иначе качество благоустройства будет низким.

«Золотая нива» и другие

Наибольший объем работ подрядчики проведут в районе станции метро «Золотая нива» — на улицах Богаткова и Кошурникова, где в прошлом году СГК вела строительство новой магистральной теплотрассы. СГК вложит в благоустройство территории над новой тепломагистралью 22 млн рублей.

Площадь восстановления дорожного покрытия возле входа в станцию метро, у торгового центра «Золотая Нива», на придомовых территориях, парковочных зонах составит суммарно около 4 тысяч м2, примерно в таком же объеме восстановят газоны. Подрядчик уже приступил к работам и должен основную их часть завершить до конца мая. Окончание всех работ запланировано на 16 июня.

Также в числе крупных объектов, которые благоустраивают после капитального ремонта прошлого года, — автодорога, газоны и тротуар над новой теплотрассой на улицах Котовского и Широкая. До 10 июня подрядчик приведет в порядок территорию в общем объеме более 2 300 м2 на сумму около 2 млн рублей.

Аналогичные средства СГК вложит в благоустройство после капремонта теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома №51/2. К 1 июня там предстоит восстановить 1 000 м2 газона и 90 м2 тротуара.

По состоянию на начало мая на объектах благоустройства СГК в Новосибирске работают 29 бригад общей численностью около 180 человек. Задействовано 150 единиц техники. Ориентировочный объем укладываемого асфальта на всех объектах — 21,3 тысяч м2, газонной земли — 24,5 тысяч м2.