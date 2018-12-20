Проекту «Академгородок 2.0» могут помочь с жильем

Чтобы научные амбиции, которые планируется реализовать в рамках программы «Академгородок 2.0» не разбились о быт, необходимо параллельно с развитием новосибирского научного центра решать социальные вопросы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной конференции, отвечая на вопрос журналиста ГТРК Новосибирск.

— Мы с руководителем региона будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы говорили об этом с коллегами, — отметил президент.

— Если будет возможность что-то сделать, то мы будем поддерживать. Если есть острая потребность получить поддержку от федерального центра, то мы это обсудим. В тоже время, сегодня в стране активно развивается ипотека, — добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что первая задача федерального центра: выполнить обязательства с установками, которые дают возможность развития Академгородку, возможность зарабатывать деньги на высоких технологиях. На этом появится и социалка.

— Сегодня для реализации нашего большого комплексного проекта «Академгородок 2.0» мы используем все инструменты, которые нам предоставляют национальные проекты, — резюмировал Андрей Травников. — Более активно мы могли бы продолжить эту работу, если бы программа получила соответствующий государственный статус, и мы сегодня этим занимаемся.

Напомним, на пресс-конференции 11 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в рамках программы «Академгородок 2.0» начинается реализация инфраструктурных и социальных проектов. Речь идет о реконструкции лицея №130, идет подготовка к строительству нового здания гимназии№3, реанимируется проект по созданию нового здания музыкальной школы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» объекты улично-дорожной сети Советского района включаются в программу в приоритетном порядке.

Инициаторы проекта «Академгородок 2.0» неоднократно говорили о необходимости строительства жилья в самом Академгородке и его округе. Обсуждалась возможность реновации существующих в районе домов. Однако, эти предложения пока не встречают поддержки у местных жителей.

В тоже время в окрестностях Академгородка активно развиваются жилые поселки, ориентированные на ученых и сотрудников инновационных компаний.

Фото: kremlin.ru