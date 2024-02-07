СГК вложит свыше 33 млрд рублей в теплоисточники Новосибирска

Новосибирская ТЭЦ-3 СГК в 2024 году приступит к модернизации станции по федеральной программе ДПМ: начнет демонтаж старого турбогенератора №13 и установку нового. На очереди — турбогенератор №11. Всего СГК намерена вложить в теплоисточники Новосибирска до 2039 года свыше 33 млрд рублей.

Программа общей стоимостью 33,4 млрд рублей направлена, прежде всего, на обеспечение надежности тепло- и электроснабжения жителей Новосибирской области

— Один из основных проектов программы — стоимостью свыше 7 млрд рублей — начинаем в 2024 году. Прирост по установленной тепловой мощности составит 140 Гкал/час, — рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

В результате увеличение тепловой мощности станции произойдет с нынешних 844 Гкал/ч до 989 — на 17%.

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» уже получило заказ от СГК на два турбогенератора с водородным охлаждением номинальной мощностью 130 МВт каждый. Первая машина находится в производстве, завод поставит ее в конце 2024 года. Поставки второго турбогенератора — № 11 — ТЭЦ-3 ожидает в 2025 году.

— Работа с первым турбогенератором должна быть завершена за 15 месяцев. К июлю 2027 года, по плану, должен быть установлен еще один новый агрегат, — рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков.

В рамках реновации оборудования на замену 21 генератора на станциях Новосибирска планируется направить 8,4 млрд рублей; на замену трансформаторов и цилиндров — 4,4 и 4,2 млрд рублей соответственно.

Еще один приоритет — повышение экологичности производства: обновление очистного оборудования, строительство современных систем гидрозолоудаления, установка систем онлайн-контроля выбросов и другие.

Например, сразу несколько крупных проектов запланированы на ТЭЦ-4, на второй очереди оборудования станции: реконструкция бойлерной установки; реконструкция котлов 2-й очереди с номерами с 5-го по 8-й — с целью снижения выбросов оксидов азота. Также ТЭЦ-4 планирует техперевооружение турбогенератора №5. ТЭЦ-5 в 2024 году завершит реализацию проектов технического перевооружения водогрейного котла №5 и реконструкции сетевых трубопроводов пиковой водогрейной котельной.