Спасатели попросили не приближаться к середине Оби в Новосибирске

Из-за увеличения сбросов с ГЭС вскрылась середина Оби.

— Спасатели МАСС просят рыбаков не приближаться к середине акватории, так как велик риск провала под лёд, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Спасатели напомнили, что после вскрытия происходит стремительный распад льда. Поэтому где вчера было безопасно, сегодня появился риск. Также переход через реку категорически запрещен.

— Просьба родителей провести с детьми профилактическую беседу об опасности выхода на лёд, — отметили в сообщении.

Родителям стоит разъяснить детям, чем опасно вскрытие рек и озер.

Ранее редакция сообщала о том, что ГЭС увеличивает сброс воды в Новосибирске.