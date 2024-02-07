Спасатели попросили не приближаться к середине Оби в Новосибирске

Из-за увеличения сбросов с ГЭС вскрылась середина Оби.
— Спасатели МАСС просят рыбаков не приближаться к середине акватории, так как велик риск провала под лёд, — говорится в сообщении спасателей МАСС.
Спасатели напомнили, что после вскрытия происходит стремительный распад льда. Поэтому где вчера было безопасно, сегодня появился риск. Также переход через реку категорически запрещен.
— Просьба родителей провести с детьми профилактическую беседу об опасности выхода на лёд, — отметили в сообщении.
Родителям стоит разъяснить детям, чем опасно вскрытие рек и озер.
Ранее редакция сообщала о том, что ГЭС увеличивает сброс воды в Новосибирске.
Фото со страницы спасателей МАСС в Вконтакте.
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