СГК вложит в модернизацию насосных станций в Новосибирске 145 млн рублей

В 2025 году СГК планирует направить на обновление и развитие перекачивающих насосных станций (ПНС) в Новосибирске 145 млн рублей. Реализация проектов позволит улучшить режимы теплоснабжения в городе и повысить надежность подачи тепла, сообщили в компании.

По словам генерального директора АО «СГК – Новосибирск» Дмитрия Перязева, всего в Новосибирске 12 ПНС. Крупные работы энергетики проведут на четырёх из них. Так, в настоящее время продолжается модернизация ПНС №2, которая регулирует параметры теплоснабжения в левобережье.

— Проводим комплекс мероприятий для резерва пропускной способности — с учетом перспектив застройки на левом берегу. На ПНС уже установлены шесть новых насосов, а в 2025 году планируем монтаж еще двух. Это позволит нам регулировать теплоснабжение более качественно. Оборудование уже закуплено, — сообщил он.

Кроме того, на ПНС №6 (одна из самых крупных за Уралом) и ПНС №5 в 2025 году будет проведен монтаж распределительных устройств. А на шестой ПНС предстоит замена пяти насосов.

Дмитрий Перязев добавил, что в 2025 году «СГК – Новосибирск» начинает подготовку к масштабной реконструкции ПНС №1, которая расположена вблизи парка Городское начало. Проектом реконструкции предусмотрен перенос ПНС на другую сторону дороги по ул. Большевистской. Приступить к реализации проекта энергокомпания сможет после решения муниципалитетом вопросов оформления участка и передачи его в аренду.