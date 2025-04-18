«БКМ-Сибирь» модернизирует девять трамваев в Новосибирске

Совместное предприятие белорусского BKM Holding («Белкоммунмаш») и мэрии Новосибирска — ООО «БКМ-Сибирь» — одержало победу в тендере на модернизацию девяти трамвайных вагонов следующих моделей: 71-605, 71-608, 71-619 и ЛМ-99. Как сообщается на сайте госзакупок, сумма контракта составила 450 миллионов рублей.

Финансирование осуществляется за счёт собственных средств заказчика — МКП «Горэлектротранспорт» (МКП ГЭТ). На участие в тендере была подана только одна заявка.

В соответствии с условиями контракта, работы должны быть завершены до конца 2025 года. Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 70 тысяч километров пробега с момента ввода вагона в пассажирскую эксплуатацию.

Согласно техническому заданию, вагоны должны быть оснащены системой кондиционирования и отопления, а также задним и внутрисалонным табло информирования. Кроме того, предусмотрены антивандальные пассажирские сиденья. Также кузов должен быть окрашен в два цвета: нижняя часть в красный, а верхняя — в черный глянцевый. Окраска должна осуществляться в специальной покрасочной камере.

Следует отметить, что в феврале 2025 года условия тендера пыталось оспорить АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», которое входит в ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, госкорпорация «Роскосмос»). Компания обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. По мнению производителя трамваев, «Горэлектротранспорт» нарушил антимонопольное законодательство. После рассмотрения жалобы ФАС постановил выдать заказчику — МКП «ГЭТ», комиссии по осуществлению закупок МКП «ГЭТ» предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. После уст ранения нарушений торги были возобновлены.

ООО «БКМ-Сибирь» было основано в Новосибирске в 2016 году. В 2024 году выручка компании составила 638 миллионов рублей, а прибыль — 13 миллионов.

Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что до конца 2025 года будет модернизировано 25 трамвайных вагонов на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. В 2024 году «Горэлектротранс» заключил контракт с ООО «БКМ Сибирь» на модернизацию 20 трамвайных вагонов. Стоимость контракта — 900,6 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на Связистов в Новосибирске введут реверсивное движение трамваев. На улице начнется масштабная замена трамвайных путей.