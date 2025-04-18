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В Новосибирской области средняя цена картошки составила 70 рублей за килограмм

  • 18/04/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области продолжают расти цены на картошку
Это почти в три раза больше чем в январе 2024 года

В Новосибирской области сохраняется тенденция к увеличению цен на картофель. На этой неделе средняя стоимость килограмма этого овоща достигла 69 рублей 21 копейки, о чем свидетельствуют данные еженедельной статистики, опубликованные Новосибирскстатом.

Напомним, в начале года, 9 января, килограмм картошки можно было приобрести по цене 50 рублей 46 копеек. А еще год назад, в январе 2024 года, средняя цена составляла всего 24 рубля 60 копеек.

Кроме картофеля, в регионе наблюдается увеличение цен на сыр. На 14 апреля средняя стоимость килограмма сыра составила 921 рубль 36 копеек. Неделю назад, 7 апреля, цена была на 30 рублей ниже — 903 рубля 24 копейки. А в начале года в среднем килограмм сыра стоил 860 рублей 89 копеек.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Минсельхозе прокомментировали рост цен на продукцию АПК. Глава ведомства рекомендовал задавать вопросы смежным структурам.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская обалсть

Теги : Сыр рост цен Картошка


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