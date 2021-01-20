ВТБ Капитал Инвестиции привлекли 160 млрд руб. в паевые инвестиционные фонды

Средства, вложенные в открытые ПИФ, выросли на 51% до 150 млрд руб., в биржевые фонды – в 6,3 раза, до 10 млрд руб. Число клиентов, инвестировавших средства в ПИФы ВТБ, увеличилось на 45% в 2020 г. и достигло 92,6 тыс. человек. Сегодня в линейке фондов ВТБ – 57 фондов, из которых 9 биржевых, 23 открытых.

В 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции запустили шесть новых стратегий в форме открытых фондов (два фонда денежного рынка в рублях и долларах, два фонда ESG – облигации и акции, два фонда для инвестиций в золото) и четыре новых БПИФ: ВТБ – Фонд Золото. Биржевой (VTBG), Еврооблигации в евро (VTBY), Индекс Мосбиржи (VTBX), Ликвидность (VTBM). Среди них есть абсолютно уникальные для российского рынка продукты. Например, ESG-фонды ВТБ стали первыми в России, включающими в процесс отбора объектов инвестиций факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления.

Запущенный в 2020 г. ВТБ Ликвидность — первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. Потенциальная доходность по нему выше чем по срочным вкладам крупнейших банков. Она формируется за счет размещения активов в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются при таком уровне потенциальной доходности внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), незначительные риски снижения стоимости, а также минимальная цена пая на рынке – 1 рубль. По итогам 2020 г. его активы превысили 2,8 млрд руб.

«ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» – сегодня является единственным российским фондом с обеспечением активов реальными золотыми слитками, которые находятся в хранилище банка ВТБ на территории РФ. В 2020 г. клиенты вложили в фонд 1,4 млрд руб.

Крупнейшим паевым фондом в России по итогам 2020 г. является фонд ВТБ — ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский». Объем инвестированных в него средств в 2020 г. вырос на 75% и достиг 70,8 млрд руб.

В 2020 году по всем открытым и биржевым фондам снижены предельные расходы и комиссии. В результате ПИФы ВТБ занимают лидирующие позиции в российском рэнкинге по инфраструктурным расходам.