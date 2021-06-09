СГК взыскивает задолженность в объеме 600 млн рублей

Объем взыскания больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 1 июня 2021 года общая сумма задолженности жителей и предприятий Новосибирска за тепло и горячую воду перед Сибирской генерирующей компанией, подлежащая взысканию по исполнительным документам, составила более 600 млн рублей. Из них 393 млн рублей должны физические лица и более 208 млн рублей — юридические лица. Большая часть исполнительных документов — более 37 тысяч — в отношении физических лиц.

Специалисты отметили прирост объема взыскиваемых долгов. В 2020 году за аналогичный период было направлено 36 тысяч исполнительных документов на общую сумму 530 млн рублей.

С начала этого года СГК принудительно взыскала с неплательщиков — жителей и организаций Новосибирска, около 120 миллионов рублей.

Прежде чем подать в суд на неплательщиков, СГК использует любые доступные способы, чтобы предостеречь потребителя: смс-напоминания, звонки, письменные уведомления. В случаях, когда предупреждения о необходимости погасить задолженность перед не имеют эффекта, ресурсоснабжающей организации приходится обращаться в суд.

Если погасить сразу весь долг нет возможности, потребители могут обратиться в новосибирское теплосбытовое подразделение СГК и попросить о рассрочке платежа по телефону в Новосибирске 8 (383) 289-29-09 (пн-чт 08:00-18:00, пт 08:00-17:00).