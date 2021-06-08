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Первый в мире создатель заголовков облегчил работу журналистам

  • 08/06/2021, 20:09
Релиз полезной функции Turbocheck состоялся 18 мая 2021 года.

Фото: Сервис Turbocheck выпустил уникальный создатель заголовков. Источник: «Покатим!»

Команда владивостокских филологов и программистов выпустила обновление — создатель заголовков для текстов. Возможно, теперь забот у журналистов станет меньше, ведь искусственный интеллект сделает часть работы за них.

Яркий и привлекательный заголовок — не гарант успеха статьи. Помимо выполнения роли красивой обёртки, он должен содержать информацию, которая не содержит обманчивых ожиданий. Именно над такой разработкой программисты из Приморского края трудились два года. Ранее попытки уже делали другие сервисы — «ВКонтакте», «Яндекс Маркет» и другие.

Как признаётся автор разработки, изначально собиралась база статей, по которой создали нейросеть проверки привлекательности заголовка. Затем с помощью суперкомпьютера Кристофари от Сбера модель ИИ обучалась. Изучено более нескольких миллионов материалов от 10 тысяч авторов.

Во время разработки технологии нейросеть генерировала заголовки ведущим СМИ в Рунете: ТАСС, Лента, РБК и другим. Согласно опросу, проведённому разработчиками, большей половине респондентов понравился автоматический вариант. Это значит, что благодаря создателю заголовков авторы и издания смогут зарабатывать больше, не тратя времени на подбор заглавия.

Преимуществом создателя заголовков Turbocheck является достоверность информации. Система отметает кликбейт, подстраивая заглавие под смысловое значение материала. Если новость написана с нарушениями правил русского языка, принципа перевёрнутой пирамиды, результат получится плачевным. Для создания заголовка достаточно нажать одну кнопку — он появится за пару секунд.

Руководитель команды отмечает, что Turbocheck умеет выстраивать логические цепочки и делать выводы. Но поскольку нейросеть ещё свежа, не стоит слепо на неё полагаться. Создатель заголовков совершенствуется, но уже сейчас даёт верные подсказки.

Журналистам пока не стоит беспокоиться, что нейросеть заменит человека. Роботы призваны помогать человеку, а не мешать ему. Но вскоре разработчики Turbocheck обещают выпуск обновления, благодаря которому тексты и отзывы будут составляться без сторонней помощи, что оптимизирует работу авторов, блогеров и иные профессии, связанные с созданием заголовков.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : журналистика


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