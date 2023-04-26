Рекламодателям

Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил

  • 26/04/2023, 19:54
Автор:
Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства
Поправки внесены в закон «О гражданстве».

Совет Федерации на заседании 26 апреля одобрил закон «О гражданстве РФ», который расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства, стало известно на заседании Совета Федерации. Его трансляция ведется на официальном сайте.

Согласно закону, прекращение гражданства предусмотрено за дискредитацию Вооруженных сил России, дезертирство, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан, реабилитация нацизма, а также нарушение территориальной целостности России и др.

Гражданство также могут отнять у тех, кто признан виновным в публичных призывах развязывании агрессивной войны, экстремистским действиям, а также в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь госслужащего.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что после лишения гражданства за дискредитацию ВС РФ может последовать депортация. В Госдуме приняли поправки в законе «О гражданстве РФ», которые позволяют лишать приобретенного гражданства тех, кто нанес угрозу нацбезопасности страны.

Напомним, закон был внесен в Госдуму в декабре 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным. Ко второму чтению в ноябре 2022-го господин Путин внес поправки о лишении приобретенного гражданства. Госдума одобрила инициативу во втором и третьем чтениях 18 апреля.

 

Ранее редакция сообщала о том, что более 20 категорий претендентов могут получить гражданство России в упрощенной форме.

Фото: скриншот с прямой трансляции заседания Совета Федерации на официальном сайте

377

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Совет Федерации лишение приобретенного гражданства


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
мораторий на демонтаж торговых объектов

В Новосибирске отделили «нормальных» операторов торговых объектов от «ненормальных»

Благодаря новым условиям предоставления моратория на демонтаж торговых объектов.
Читать статью >>
горсовет Новосибирска согласовал отмену выборов мэра

Горсовет поставил точку в отмене выборов мэра

Либеральные коалиционеры надеются на «запятую».
Читать статью >>

Gorizont достижим: в Дзержинском районе появится новый жилой комплекс комфорт-класса

Строительная компания VIRA, лидер девелоперского рынка Новосибирска, вывела на рынок новый проект — ЖК Gorizont на улице Коминтерна.
Читать статью >>
вакансии для инженера

В регионах Сибири за год резко вырос спрос на инженеров

У новосибирских работодателей он за год взлетел на 36%.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

СГК заменит более 19 км теплосетей на общую сумму 4 млрд рублей

26/04/2023, 18:30

В Новосибирске отделили «нормальных» операторов торговых объектов от «ненормальных»

26/04/2023, 18:19

Горсовет поставил точку в отмене выборов мэра

26/04/2023, 18:14

Gorizont достижим: в Дзержинском районе появится новый жилой комплекс комфорт-класса

26/04/2023, 17:10
Популярное

Индийские кинорежиссеры изучают съемочные локации Кубани

26/04/2023, 16:59

Улицы Новосибирска начали отмывать с шампунем

26/04/2023, 16:12

Приставы незаконно удерживали деньги с инвалида

25/04/2023, 17:00
Новости компаний

Сбер приглашает новосибирцев на юбилейный Зеленый Марафон

26/04/2023, 16:28

Розничные вкладчики откажутся от доллара и евро к концу 2025 г.

26/04/2023, 15:20

Портфель розничных кредитов в России по итогам года вырастет на 17%

26/04/2023, 14:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска