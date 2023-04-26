Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил

Совет Федерации на заседании 26 апреля одобрил закон «О гражданстве РФ», который расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства, стало известно на заседании Совета Федерации. Его трансляция ведется на официальном сайте.

Согласно закону, прекращение гражданства предусмотрено за дискредитацию Вооруженных сил России, дезертирство, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан, реабилитация нацизма, а также нарушение территориальной целостности России и др.

Гражданство также могут отнять у тех, кто признан виновным в публичных призывах развязывании агрессивной войны, экстремистским действиям, а также в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь госслужащего.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что после лишения гражданства за дискредитацию ВС РФ может последовать депортация. В Госдуме приняли поправки в законе «О гражданстве РФ», которые позволяют лишать приобретенного гражданства тех, кто нанес угрозу нацбезопасности страны.

Напомним, закон был внесен в Госдуму в декабре 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным. Ко второму чтению в ноябре 2022-го господин Путин внес поправки о лишении приобретенного гражданства. Госдума одобрила инициативу во втором и третьем чтениях 18 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что более 20 категорий претендентов могут получить гражданство России в упрощенной форме.