В Новосибирске отделили «нормальных» операторов торговых объектов от «ненормальных»

Сессия горсовета в двух чтениях в очередной раз приняла изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов. В частности, речь идёт об основаниях, при которых торговый объект не подпадает под демонтаж. Новым основанием, как следует из доклада начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина, станет отсутствие принятого муниципалитетом официального решения об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд или благоустройства территории.

— В прошлом году не учли, что в мораторий на 2022 год попали объекты, размещенные на территориях по которым принимались решения о благоустройстве, об установке стелы на площади Калинина, благоустройстве проспекта Маркса, — сообщает Витухин.

К прочим основаниями относятся следующие:

Объект установлен на основании договора аренды или размещения объекта, срок которого истёк;

Собственник объекта продолжает своевременно вносить плату за землю.

По словам Витухина, к обсуждению изменений была широко привлечена предпринимательская общественность. При этом ранее недобросовестные операторы пытались противодействовать демонтажу на законных основаниях, используя «дыры» в нормативно-правовой базе.

— Под этот мораторий многие пытались нас подвигнуть к тому, что мы якобы не имеем права отправлять туда эвакуатор, — рассказывает руководитель департамента. — Но за год, когда действовал мораторий, мы разобрались, всех проранжировали и теперь понимаем, кто нас вводит в заблуждение. Теперь спокойно можем отделить нормальных от ненормальных.

Однако, как следует из выступлений депутатов, по некоторым направлениям ещё предстоит принять и, возможно, нормативно прописать меры в отношении ряда операторов «уцелевших» объектов.

— Нет пункта о самостоятельном изменении размеров объекта, — говорит председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко. — Спланировали 7 метров, потом расстроили. Второе: когда принимается решение о сносе, а потом начинается мораторий, в этот период предприниматель каким-то волшебным образом заключает договор. У нас получается, что, вроде, приняли решение о сносе, а оператор потом на 5 лет заключил договор.

Вопросы к габаритам нестационарных объектов есть и у депутата Павла Чернышева, по мнению которого, в настоящее время в городе имеются нестационарные объекты площадью в несколько сотен квадратных метров.

— Нестационарность — это такая черта, которая позволяет как убрать объект, так и поставить в достаточно быстрые сроки, — говорит депутат.

Как поясняет руководитель департамента, объекты превышающие заявленную площадь, к мораторию отношения иметь не будут. Если, например, по договору, объект прописан в 7 метров, а занимает 20 метров, и предприниматель по требованию района не приведёт объект в соответствие с договором, то этот объект будет подлежать демонтажу.

Ещё один вопрос, что называется, «долгоиграющий», касается содержание прилегающей к объекту территории.

— Мы сейчас с администрацией бесконечно сталкиваемся с проблемой: многие ведут себя достаточно самовольно в части благоустройства, — сообщает депутат Екатерина Шалимова. — Понимая, что ничего с ними не будет, никаких штрафов наложено не будет, мусор не убирают за собой, выливают помои людям под окна

По информации мэрии Новосибирска, из более 300 объектов, по которым ранее было принято решение о демонтаже, до новых правил только 40 подпадали под мораторий.

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