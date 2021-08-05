Рекламодателям

СГК заменит паропроводы на Новосибирской ТЭЦ-4

  • 05/08/2021, 11:58
Новости Новосибирска
На Новосибирской ТЭЦ-4 СГК началась замена паропроводов, которые обеспечивают работу турбоагрегата №6.

Это один из основных проектов инвестиционной программы по поддержанию мощностей ТЭЦ в Новосибирске в этом году. СГК вложит в модернизацию паропроводов 56 млн рублей.

До сентября подрядчик СГК — компания «ПО МЭС» заменит две нитки главного паропровода общей протяженностью 97 метров, диаметром 325 мм; и еще 130 метров дренажного трубопровода. Они работают на турбоагрегат №6 мощностью 110 МВт — это более четверти электрической мощностей ТЭЦ-4.

Новые паропроводы начнут работать с началом отопительного сезона.

Проектирование выполнила компания «Сибирский инженерно-аналитический центр».  Основной поставщик паропроводов и запорной арматуры — АО «Белэнергомаш».

Поскольку температура пара внутри труб достигает 550 °С, а давление — 130 кгс/см, со временем структура металла паропровода меняется: он становится тоньше, на стенках образуются микротрещины. Старые трубопроводы, установленные еще в 1960-х годах, отработали 285 тысяч часов и были близки к выработке своего ресурса. Своевременная замена позволяет повысить надежность и безопасность оборудования.

Учитывая температурные нагрузки и длительный срок эксплуатации, при строительстве паропроводов применяют легированную сталь, которая отличается особой жаропрочностью за счет таких компонентов как хром, молибден, ванадий.

В прошлом году ТЭЦ-4 заменила паропроводы для двух других турбоагрегатов — №7 и 8. Инвестпроект этого года завершит обновление всех паропроводов турбинного цеха третьей очереди станции. По оценкам специалистов, они проработают не менее 25 лет.

В целом СГК планирует объём инвестиций в ТЭЦ Новосибирской области в 2021 году — 851 млн. руб. (с НДС).

Фото с сайта СГК

582

Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : ТЭЦ-4 турбоагрегат СГК паропровод


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Сибири увеличилось количество поддельных банкнот

04/08/2021, 11:20

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

05/08/2021, 15:15

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

05/08/2021, 15:12

Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России

05/08/2021, 14:09

Документы в новосибирских центрах госуслуг будут принимать через криптокабины

05/08/2021, 13:57
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05
Новости компаний

Банк «Открытие» первым в России доверил сопровождение новых клиентов роботу

05/08/2021, 11:14

Летний «Лицей»: просто, увлекательно и доступно

05/08/2021, 11:04

Банк Уралсиб – лидер рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях

05/08/2021, 10:45

Сбер и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачёво

04/08/2021, 18:02

Быстрые решения для вашего бизнеса: экспресс-кредитование в Банке Акцепт!

04/08/2021, 17:42

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

На сколько подорожает чашка кофе в кофейнях?

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Финансы

Финансы

В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

Политика

Новости Новосибирска

Экс-чиновника заподозрили в незаконном использовании муниципальных автобусов

Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

В облизбиркоме назвали самый скандальный округ будущих выборов

Кандидаты-коалиционеры нежелательны в избиркоме Бердска

Больше половины партий допущены к выборам в Госдуму

Недвижимость

Недвижимость

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Технологии

Новости Новосибирска

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Телекоммуникации

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости компаний

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Общество

Новости Новосибирской области

Документы в новосибирских центрах госуслуг будут принимать через криптокабины

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

hh.ru и Минтруда и соцразвития региона подписали соглашение о сотрудничестве

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в районах выполнены на 68%

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска