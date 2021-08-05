СГК заменит паропроводы на Новосибирской ТЭЦ-4

Это один из основных проектов инвестиционной программы по поддержанию мощностей ТЭЦ в Новосибирске в этом году. СГК вложит в модернизацию паропроводов 56 млн рублей.

До сентября подрядчик СГК — компания «ПО МЭС» заменит две нитки главного паропровода общей протяженностью 97 метров, диаметром 325 мм; и еще 130 метров дренажного трубопровода. Они работают на турбоагрегат №6 мощностью 110 МВт — это более четверти электрической мощностей ТЭЦ-4.

Новые паропроводы начнут работать с началом отопительного сезона.

Проектирование выполнила компания «Сибирский инженерно-аналитический центр». Основной поставщик паропроводов и запорной арматуры — АО «Белэнергомаш».

Поскольку температура пара внутри труб достигает 550 °С, а давление — 130 кгс/см, со временем структура металла паропровода меняется: он становится тоньше, на стенках образуются микротрещины. Старые трубопроводы, установленные еще в 1960-х годах, отработали 285 тысяч часов и были близки к выработке своего ресурса. Своевременная замена позволяет повысить надежность и безопасность оборудования.

Учитывая температурные нагрузки и длительный срок эксплуатации, при строительстве паропроводов применяют легированную сталь, которая отличается особой жаропрочностью за счет таких компонентов как хром, молибден, ванадий.

В прошлом году ТЭЦ-4 заменила паропроводы для двух других турбоагрегатов — №7 и 8. Инвестпроект этого года завершит обновление всех паропроводов турбинного цеха третьей очереди станции. По оценкам специалистов, они проработают не менее 25 лет.

В целом СГК планирует объём инвестиций в ТЭЦ Новосибирской области в 2021 году — 851 млн. руб. (с НДС).