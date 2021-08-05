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Новосибирский ПЛП защитил место в реестре промпарков страны

  • 05/08/2021, 11:27
Автор:
Новости Новосибирска
Нахождение в реестре позволяет парку претендовать на господдержку.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП) и АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» (АО «УК «ПЛП») успешно прошли процедуру аккредитации в Минпромторге России, необходимую для пролонгации включения проекта в реестр индустриальных (промышленных) парков страны. Такая процедура является обязательной для всех индустриальных (промышленных) парков, которые претендуют на меры стимулирования, — поддержку на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

К таким мерам поддержки, например, относится субсидия на развитие инфраструктуры, выделение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, налоговые льготы и др.

— В текущем году Новосибирская область уже получила два транша. Бюджет региона пополнился на сумму более 180 млн рублей. В 3 кв. ожидаем еще 47 млн рублей, — прокомментировал генеральный директор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области создан в 2007 году по инициативе Правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. ПЛП является одним из крупнейших за Уралом промышленных парков. Комплексное управление парком и развитие его инфраструктуры осуществляет Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (АО «УК «ПЛП»).

На сегодняшний день в ПЛП реализуют свои проекты 25 компаний.  Они уже вложили в развитие своих проектов порядка 46 млрд рублей.

Фото: скрин видео на Youtube автор: Invest in Novosibirsk

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : реестр ПЛП господдержка


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