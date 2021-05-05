СГК заменит в Новосибирске участок тепломагистрали от ТЭЦ-2

Тепломагистраль, проложенная в 1968 году, проходит под будущей автомобильной развязкой к строящейся Ледовой арене. СГК заменит ее до начала строительства дороги.

СГК приступила в Новосибирске к капитальному ремонту крупной тепломагистрали диаметром 1000 мм и протяженностью 80 метров. Она расположена вблизи Октябрьского моста, на площади Лыщинского. Это трубопровод головного участка ТЭЦ-2, подающий теплоноситель в Октябрьский и Центральный районы. Работы по замене трубопровода планируется завершить до 1 июля. Компания вложит в объект 10 млн рублей.

Решение о включении в программу капитального ремонта теплосетей еще одного участка руководство СГК приняло по просьбе мэрии Новосибирска. Трубопровод, проложенный 53 года назад, находится под будущей автомобильной развязкой к строящейся Ледовой арене, поэтому важно заменить его до начала строительства дороги.

У площади Лыщинского ведутся работы, связанные с различными коммуникациями, соответственно, СГК и подрядчикам мэрии города приходится согласовывать графики работ.

«Для проведения первого этапа работ по замене теплотрассы требовалось перенести временную дорогу, которая ведет к строящейся Ледовой арене, а также к жилым домам на улице Стартовая, — рассказал заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев. — Ранее переносу дороги препятствовали работы по замене коллектора ливневой канализации, их проводило муниципальное предприятие «УЗСПТС». 4 мая вопрос переноса дороги решен, и мы приступаем к замене трубопровода».

Первый этап работ СГК должна завершить к 23 мая, после чего дорожные службы города смогут приступить к обустройству новой развязки на площади Лыщинского (фото – на портале СГК Онлайн). Второй, финальный этап капремонта СГК планирует закончить до 1 июля.

Помимо тепломагистрали на Лыщинского, СГК запланировала в городе в 2021 году капитальный ремонт еще 8 участков теплотрасс общей протяженностью 2 км: 3 участка — на левом берегу, 4 — на правом берегу, один — в дамбе Октябрьского моста. Стоимость годовой ремонтной программы новосибирских тепловых сетей составит 774 млн рублей.