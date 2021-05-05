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Каждый четвертый житель Новосибирска считает, что переболел COVID-19

  • 05/05/2021, 12:10
Автор: Марина Санькова
kovid19
По данным оперштаба, коронавирус был выявлен у 41 401 жителя региона.

Около четверти жителей Новосибирска с момента начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления этого заболевания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с компанией «Инвитро».

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывали ли они с момента начала пандемии недомогания, которые они могли бы расценить как проявления COVID-19. Положительно ответили 22%. Еще 4% сказали, что подобные недомогания испытывают сейчас.

Каждый второй респондент отметил, что у него возникали проблемы, связанные с ухудшением внимания или памяти. В частности, 14% испытывали эти проблемы в прошлом и к моменту участия в опросе полностью восстановились, а 29% испытывают их до сих пор. Больше половины (57%) хотели бы пройти реабилитацию. Каждый второй (46%) от общего числа участников опроса назвал риск заболеть COVID-19 самым сильным страхом (среди других страхов), связанным с пандемией. Почти столько же респондентов (38%) опасаются, что заболеют их близкие.

В целом какие-либо страхи перед пандемией испытывает половина жителей Новосибирска (48,1%), оставшиеся 51,8% пандемии не боятся. Из общего числа тех, кто не испытывает страхи в связи с пандемией, большинство (83%) объяснили отсутствие страха неверием в опасность коронавируса. Наименьшая доля респондентов, которые не боятся пандемии (17%) объяснили, что испытывали опасения раньше, но в какой-то момент устали бояться.

— Пандемия COVID-19 существенным образом повлияла на отношение людей к собственному здоровью. Мы видим это как на общем спросе на основной портфель лабораторных исследований, который вырос за 2020 год не менее чем на 20%, только по нашей статистике, так и на стабильно высоком интересе к различным тестам на коронавирусную инфекцию или антитела к ней. Причем в линейке так называемых ковидных тестов выделается новый, высокоточный тест на определение количественного уровня антител класса G к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, — говорит директор департамента медицинского маркетинга группы компаний «Инвитро» Татьяна Понкратова.

По официальным данным оперштаба, на сегодняшний день в регионе коронавирус был выявлен у 41 401 человека, среди них — 2 503 детей. По данным Новосибирскстата, на 1 января 2021 года в регионе проживало 2,78 млн человек.

Фото: pexels.com автор: Miguel Á. Padriñán

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : статистика социологический опрос пандемия ковид


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