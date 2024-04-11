Шаг в будущее с «Сибантрацитом»

Наставниками школьника стали сотрудники «Разреза Колыванского» (входит в Группу «Сибантрацит»).

Максим Фетисов учится в 10 классе. Свой проект осветительной опоры он начал разрабатывать еще три года назад, в рамках районной профориентационной игры «Сделай шаг». На нее в роли экспертов и наставников были приглашены энергетики «Разреза Колыванского». Тогда школьник впервые познакомился с угледобывающим предприятием и его специалистами. Команде Максима выпало непростое задание – оптимизировать освещение горного отвала.

Одержав победу в игре, школьник решил не останавливаться на достигнутом. Постоянно дорабатывал проект и принимал участие во всевозможных форумах и конкурсах по направлению «современная энергетика». Работа Максима всегда получала высокую оценку экспертов. Именно поэтому его пригласили принять участие в международной научной-технологической выставке «Шаг в будущее». Она проходила в Москве в конце марта.

На выставке Максим Фетисов представил проект осветительной опоры, оснащенной солнечными батареями, ветрогенератором и прочими инженерными премудростями. 15-метровую мобильную мачту школьник предлагал использовать на отвале горных пород.

Участию в мероприятии предшествовала тщательная подготовка. Для этого Максим приехал на экскурсию на «Разрез Колыванский». Юный инженер увидел, как происходит процесс добычи антрацита, а также пообщался с сотрудниками предприятия.

Заместитель начальника энергоучастка АО «Разрез Колыванский» Виталий Измайлов, считает проект Максима очень интересным:

«Приятно видеть, с какой пытливостью он пытается вникнуть во все тонкости. И я, в свою очередь, старался максимально ему помочь, рассказать о тех нюансах, которые известны только производственникам. Надеюсь, в дальнейшем это поможет ему успешно применить теоретические знания в практической деятельности».

При внедрении любой инновационной разработки на предприятии обязательно рассчитывается экономическая целесообразность. По этим вопросам юный физик также консультировался с сотрудниками предприятия, специалистами планово-экономического отдела.

Максим Фетисов считает, что очень важно было своими глазами увидеть, как устроено производство:

«Эта встреча безусловно помогла мне в работе над проектом. А после общения с сотрудниками предприятия многие моменты для меня стали еще более понятными».

На выставке его проект «Создание осветительной опоры для освещения отвала горных пород» получил высокую оценку жюри. Максим был награжден дипломом победителя I степени. За высокие результаты научных исследований и разработок ему также вручили нагрудный знак «Школьник-исследователь».

Работа тальменского школьника будет опубликована в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее», а юный физик получит преференции при поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана.