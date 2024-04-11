46 жилых домов снесут в одном из микрорайонов Новосибирска

В микрорайоне Затон планируется снос 46 деревянных двухэтажных домов. Согласно планам, старт начнется в 2025 году, когда на территорию зайдет застройщик.
— На территории Затона сегодня есть инициатива одной из крупных компаний — «ВИРА-Строй». Компания готова использовать потенциал строителей для поэтапного освоения территории, — отметил Алексей Кондратьев, глава департамента строительства, в эфире «Городской волны».
По его словам, в течение трех-четырех лет все дома в микрорайоне должны быть расселены.
На территории Затона будут построены два детских сада, школа, поликлиника и спортивный комплекс.
Ранее редакция сообщала о том, что аварийные дома снесены после вмешательства прокуратуры в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор: freepik
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