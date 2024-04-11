Рекламодателям

46 жилых домов снесут в одном из микрорайонов Новосибирска

  • 11/04/2024, 11:16
Автор: Артем Рязанов
46 жилых домов снесут в одном из микрорайонов Новосибирска
В течение трех-четырех лет все дома в микрорайоне должны быть расселены.

В микрорайоне Затон планируется снос 46 деревянных двухэтажных домов. Согласно планам, старт начнется в 2025 году, когда на территорию зайдет застройщик.

— На территории Затона сегодня есть инициатива одной из крупных компаний — «ВИРА-Строй». Компания готова использовать потенциал строителей для поэтапного освоения территории, — отметил Алексей Кондратьев, глава департамента строительства, в эфире «Городской волны».

По его словам, в течение трех-четырех лет все дома в микрорайоне должны быть расселены.

На территории Затона будут построены два детских сада, школа, поликлиника и спортивный комплекс.

Ранее редакция сообщала о том, что аварийные дома снесены после вмешательства прокуратуры в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор: freepik

2 164

Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство снос домов


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО
5/04/24 15:40
Сбор корма для собак на СВО объявили в Новосибирске
4/04/24 18:00
Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41

Академгородку нужен импульс развития

По мнению экспертов, просто «добавить финансирование и решить все проблемы» уже не получится.
Читать далее >>

Мэрия Новосибирска предпочитает обжаловать предписания УФАС в судах

А правительство региона — устранять нарушения.
Читать далее >>

Строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска

До конца июля на 14 км трассы проведут изыскания, необходимые для оценки объема и стоимости работ.
Читать далее >>

На 14 процентов выросли зарплаты на производственных предприятиях Новосибирска

В лидерах роста инженеры-конструкторы и инженеры ПТО.
Читать далее >>

Двухлетнему Артему с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 600 рублей.
Читать далее >>

Транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске

Новый микрорайон в устье реки Иня появится к 2035 году.
Читать далее >>

Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО

Это первая в 2024 году партия самолетов, изготовленная в Новосибирске по гособоронзаказу.
Читать далее >>

Проект детского сада в микрорайоне «Клюквенный» разработает компания из Татарстана

В Новосибирске подведены результаты конкурса.
Читать далее >>

Евгений Гаврилов забрал документы с конкурса за пост мэра Новосибирска

На данный момент осталось 17 кандидатов. Тестирование уже завтра.
Читать далее >>

Новосибирск получит еще 900 млн рублей на дороги

На 50 млн рублей, по сравнению с 2023 годом, увеличено финансирование ремонта тротуаров.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Рынок упаковки адаптируется к новым трендам

Игорь Диденко: Рынок упаковки адаптируется к новым трендам

Дефицит кадров, смена логистики, активное развитие внутреннего рынка меняют акценты работы промышленных компаний.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Администрация отказала многодетной матери в земельном участке под Новосибирском
11/04/24 14:56
Власть Общество Право&Порядок
Миграционный центр Новосибирска атаковали мигранты
11/04/24 14:55
Происшествия
Более 5 тысяч детей получают ежемесячные выплаты из маткапитала в Новосибирской области
11/04/24 14:49
Общество
Рестораторы просят разрешения продавать алкоголь по ночам в Новосибирске
11/04/24 14:11
Бизнес Власть Город
Открыты продажи квартир от 3,55 млн рублей в новом доме эко-квартала «На Кедровой» ГК «Расцветай»
11/04/24 12:59
Недвижимость
Приговор за поджог 10 элитных иномарок оставили без изменений в Новосибирске
11/04/24 12:44
Право&Порядок
Новосибирские врачи исправили сильную деформацию стопы жителю Хакасии
11/04/24 12:01
Медицина
Экс-главу УЭБиПК МВД Владимира Вялкова задержали в Новосибирске
11/04/24 11:54
Право&Порядок
Имущество на 18 миллионов арестовали у директора МУП «САХ» в Новосибирске
11/04/24 11:29
Власть Право&Порядок
Шаг в будущее с «Сибантрацитом»
11/04/24 11:19
Общество
46 жилых домов снесут в одном из микрорайонов Новосибирска
11/04/24 11:16
Город
«Маркетинг – роскошь или необходимость?»
11/04/24 11:06
Бизнес
Смартфоны без документов изъяли таможенники Новосибирска
11/04/24 10:39
Право&Порядок
Экс-жених не пустил девушку жить в квартиру, которую они купили в Новосибирске
11/04/24 10:29
Общество Право&Порядок
Мужчина проколол колеса нескольких машин в Новосибирске
11/04/24 10:03
Город
На площадку экотехнопарка в Новосибирске готовятся выйти трое резидентов
11/04/24 9:40
Бизнес Промышленность ЦУР
Затоплены 45 приусадебных и 50 дачных участков в Новосибирской области
11/04/24 9:34
Общество
Уральские авиалинии отказались от самолета, севшего в поле в Новосибирской области
11/04/24 9:27
Общество Транспорт
Иск к сети кондитерских «Кузина» поступил в арбитражный суд Новосибирской области
10/04/24 19:17
Бизнес
Искусственный интеллект внедряется в инвент-индустрию
10/04/24 18:30
Бизнес Рынки
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
В пригороде Новосибирска проведут плановые отключения электроэнергии для скорейшего запуска ПС 110 кВ Залив
11/04/24 11:46
Энергетики обнаружили в Новосибирске сразу 4 незаконные майнинг-фермы
10/04/24 10:30
Банк Уралсиб в Омске стал партнером V Форума «Занят Сам» - 2024
10/04/24 9:00
ПСБ первым в России запустил карту-электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий
9/04/24 9:00
ПСБ: супермаркеты, фудкорты и бьюти-салоны Новосибирска чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами
8/04/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
5/04/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска