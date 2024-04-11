Имущество на 18 миллионов арестовали у директора МУП «САХ» в Новосибирске

По иску прокурора в Новосибирске арестовано имущество директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова.
— По итогам изучения двух уголовных дел, возбужденных региональным УФСБ в отношении директора МУП «САХ» Зыкова по статье «Присвоение» и его сожительницы Натальи Турок по статье «Пособничество в присвоении», прокурор области заявил гражданский иск о взыскании с последних в пользу мэрии Новосибирска 18,5 миллионов рублей, присвоенных посредством заключения фиктивных договоров, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Арест наложен на 11 объектов недвижимости Андрея Зыкова кадастровой стоимостью 17,5 миллионов рублей, а также на банковские счета его Турок и ее доли в уставных капиталах четырех обществ.
О задержании главы МУП «САХ» стало известно 1 апреля. Сотрудники регионального ФСБ провели обыски в офисе «Спецавтохозяйства» и в шикарном особняке главы предприятия.
В отношении Зыкова возбудили дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».
МУП «САХ» предоставляет коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. А также осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.
Ранее редакция сообщала о том, что Центральный районный суд избрал меру пресечения Зыкову — в СИЗО он пробудет минимум до 1 июня 2024 года.
Источник фото: nsknews.info/автор Сергей Тарасов
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