Имущество на 18 миллионов арестовали у директора МУП «САХ» в Новосибирске

По иску прокурора в Новосибирске арестовано имущество директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова.

— По итогам изучения двух уголовных дел, возбужденных региональным УФСБ в отношении директора МУП «САХ» Зыкова по статье «Присвоение» и его сожительницы Натальи Турок по статье «Пособничество в присвоении», прокурор области заявил гражданский иск о взыскании с последних в пользу мэрии Новосибирска 18,5 миллионов рублей, присвоенных посредством заключения фиктивных договоров, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Арест наложен на 11 объектов недвижимости Андрея Зыкова кадастровой стоимостью 17,5 миллионов рублей, а также на банковские счета его Турок и ее доли в уставных капиталах четырех обществ.

О задержании главы МУП «САХ» стало известно 1 апреля. Сотрудники регионального ФСБ провели обыски в офисе «Спецавтохозяйства» и в шикарном особняке главы предприятия.

В отношении Зыкова возбудили дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

МУП «САХ» предоставляет коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. А также осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что Центральный районный суд избрал меру пресечения Зыкову — в СИЗО он пробудет минимум до 1 июня 2024 года.