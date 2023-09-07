Шеф-повар СТС Александр Белькович попробовал новосибирскую кухню

9 сентября на СТС выходит выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть», в котором ведущий, ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович оценит заведения Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба СТС.

Ведущий впервые побывает в гастрономическом театре Новосибирска, а также попробует неожиданные деликатесы — губу лося и лапу бобра.

— По пути в Академгородок шеф-повар также остановится, чтобы перекусить местными горячими беляшами с молоком, — говорится в сообщении.

Ведущий продолжает составлять гастрономическую карту страны и искать атмосферные заведения, места для ночлега и небанальные достопримечательности, чтобы поделиться со зрителем уникальными маршрутами и составить рецепт идеальных выходных.

В каждом выпуске тревел-шоу «100 мест, где поесть» ведущий отправляется в новый город, где посещает атмосферные кафе и рестораны, пробует местные блюда, а также узнает про уникальные маршруты и небанальные достопримечательности.

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