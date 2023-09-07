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На новосибирского застройщика ГК Расцветай пожаловались в УФАС

  • 07/09/2023, 17:58
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На новосибирского застройщика ГК Расцветай пожаловались в УФАС
Заявитель посчитал, что девелопер разместил недостоверную рекламу на баннере.

— В Новосибирское УФАС поступило заявление физического лица в отношении ООО «СЗ «Расцветай по признакам нарушения Федерального закона от 13.03.2006г. 38-ФЗ «О рекламе», выражающиеся в размещении рекламной информации на баннере по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.163, содержащий информацию о том, что ООО «СЗ «Расцветай на Красном» является застройщиком 1 в Новосибирске по версии Единого ресурса застройщиков, — сообщила пресс-служба УФАС.

Антимонопольный орган сообщил, что изучит обстоятельства, а также  информацию  о преимуществах рекламируемого товара в рамках  возбужденного дела в отношении организации по признакам нарушения закона «О рекламе».

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), на 1 сентября ГК «Расцветай» заняла первое место в рейтинге строительных компаний по объему текущего жилищного строительства в Новосибирской области. На начало сентября компания возводила 623 124 кв. м жилья и по текущему строительству занимала в регионе 14% рынка. В работе у девелопера было 10 жилых комплексов, которые состоят из 51 многоквартирного дома и дома с апартаментами.

Новосибирская компания занимает более 13% рынка текущего строительства в регионе

Новосибирская компания занимает более 13% рынка текущего строительства в регионе

Стоит отметить, что по сравнению с 1 июня, по данным ЕРЗ, ГК «Расцветай» увеличила долю рынка текущего строительства в регионе.  На начало лета компания строила более 589 тысяч кв. м жилья в 10 ЖК («Расцветай на Красном», «Сакура Парк», «Цветной бульвар», «Акация на Игарской», «Расцветай на Авиастроителей», Time Park Apartments, «Расцветай на Игарской», «Квартал Сосновый бор», «Расцветай на Зорге», «Акация на Кедровой») или 47 домов.

Позицию лидера на сегменте текущего строительства компания (по версии ЕРЗ) сохраняет уже долгое время. 

Фото pixabay — cegoh

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : УФАС Расцветай лидеры текущего строительства


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