На новосибирского застройщика ГК Расцветай пожаловались в УФАС

— В Новосибирское УФАС поступило заявление физического лица в отношении ООО «СЗ «Расцветай по признакам нарушения Федерального закона от 13.03.2006г. 38-ФЗ «О рекламе», выражающиеся в размещении рекламной информации на баннере по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.163, содержащий информацию о том, что ООО «СЗ «Расцветай на Красном» является застройщиком 1 в Новосибирске по версии Единого ресурса застройщиков, — сообщила пресс-служба УФАС.
Антимонопольный орган сообщил, что изучит обстоятельства, а также информацию о преимуществах рекламируемого товара в рамках возбужденного дела в отношении организации по признакам нарушения закона «О рекламе».
По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), на 1 сентября ГК «Расцветай» заняла первое место в рейтинге строительных компаний по объему текущего жилищного строительства в Новосибирской области. На начало сентября компания возводила 623 124 кв. м жилья и по текущему строительству занимала в регионе 14% рынка. В работе у девелопера было 10 жилых комплексов, которые состоят из 51 многоквартирного дома и дома с апартаментами.
Позицию лидера на сегменте текущего строительства компания (по версии ЕРЗ) сохраняет уже долгое время.
Фото pixabay — cegoh
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