Новосибирец Вася Волошин выиграл в федеральном танцевальном конкурсе

В Москве прошел финал федерального конкурса «Время танцевать» в котором победил танцор из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба VK.

— Вася Волошин представлял танцевальную студии «MyVibe», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы дойти до финала участники исполняли танцевальные импровизации в формате короткого вертикального видео в VK Клипах под случайно выбранный трек. Затем жюри, в лице профессиональных хореографов Мигеля, Катя Решетникова и Ульяна Пылаева, выбрали 9 человек, который сразились в танцевальном поединке уже очно.

«Время танцевать» — проект департамента по работе с сообществами VK, в котором пользователи на протяжении месяца раскрывали свои танцевальные таланты: сначала онлайн, а затем в офлайн-шоу.

Вася Волошин – педагог группы HIP-HOP CHOREO 14+ в «MyVibe».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался флешмоб «Город танцует».