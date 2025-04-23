Шесть объектов дорожной опорной сети региона отремонтируют по нацпроекту в 2025

В Новосибирской области планируется восстановление шести ключевых объектов дорожной сети. Опорная дорожная сеть, являясь основой транспортной системы России, включает в себя дороги федерального и регионального значения. Она обеспечивает непрерывность транспортного сообщения, связность территорий и единство экономического пространства страны.

По словам Антона Мирошниченко, руководителя управления дорожного комплекса областного Минтранса, опорная сеть Новосибирской области включает в себя 1 791,23 км трасс федерального и регионального значения. Особое внимание уделяется этим магистралям ввиду их значительной социально-экономической роли для региона.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет обновлено асфальтовое покрытие на 17,5 км Ленинск-Кузнецкой трассы в Тогучинском районе, входящей в опорную сеть. Работы коснутся четырех участков вблизи сел Усть-Каменка, Владимировка и Новоабышево. Помимо замены покрытия, будут укреплены обочины, отремонтированы водопропускные трубы, обновлены дорожные знаки и ограждения, а также нанесена разметка. Завершение работ ожидается в октябре 2025 года.

Важной частью опорной сети являются мосты. В текущем году по программе «Инфраструктура для жизни» будет отремонтирован мост через реку Орда на 130 км автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Ордынском районе. Данное сооружение длиной 145 метров обеспечивает связь между населенными пунктами и важной трассой, ведущей к границе с Казахстаном.

Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» – это продолжение нацпроекта «Безопасные качественные дороги», завершившегося в 2024 году. «Инфраструктура для жизни» направлена на комплексное развитие населенных пунктов, включая ремонт дорог, благоустройство территорий, развитие ЖКХ и транспорта. Планируется, что к 2030 году не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения и 85% дорог опорной сети будут приведены в нормативное состояние, а качество жизни в опорных населенных пунктах улучшится на 30%.