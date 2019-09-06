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В Новосибирске планируют сформировать грузовой хаб мирового уровня

Об этом руководители «Почты России» и аэропорта Толмачево заявили на площадке строящегося почтового центра.
  • 06/09/2019, 21:56
Автор: Евгения Серёгина
В Новосибирске планируют сформировать грузовой хаб мирового уровня
Соседние с Новосибирском регионы уже рассматривают возможность наладить через хаб экспортные поставки за рубеж

До конца июня 2020 года «Почта России» планирует завершить строительство и ввод в эксплуатацию нового почтово-логистического центра на территории аэропорта Толмачево. Аэропорт уже сейчас является одним из ведущих грузовых хабов России. Этот проект позволит ему перейти на еще более высокий уровень.

 Надеемся, что не позднее конца 2020 года объект будет введен в эксплуатацию, а перед зданием появится грузовой перрон с централизованной заправочной системой. Тогда мы станем серьезным грузовым хабом мирового уровня — с развитой инфраструктурой и потенциалом дальнейшего роста, — говорит гендиректор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Сейчас практически закрыт периметр здания, установлены все металлические конструкции.

 Принципиальная особенность данного объекта в том, что он разделен на производственную зону с сортировочными линиями и зону фулфилмента,  говорит управляющий директор компании-девелопера PNK Group Татьяна Семесь.  Это здание общей площадью более 45 тысяч кв. м. Внутри оборудуют стойки, где будет работать персонал.

Как сообщают в компании, в здании расположатся двух- и трехэтажные административно-бытовые блоки, в том числе офисные помещения и помещения для таможенного контроля посылок. Общая площадь встраиваемых помещений составит 8 тысяч кв. м. Также девелопер намерен благоустроить прилегающую территорию.

Объем инвестиций в проект в PNK Group не сообщают. Напомним, что изначально речь шла о более 2,5 млрд рублей. Но, как сообщили в компании, объем инвестиций может быть увеличен.

Как сообщает заказчик объекта  ФГУП «Почта России»  после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию здесь предполагается сортировать до 1,5 млн почтовых отправлений в сутки, благодаря новым современным технологиям.

 Это в 5 раз больше по сравнению с тем, что есть сейчас,  говорит первый заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин. Начинка центра — самая современная, здесь станут использовать новейшие технологии для сортировки. Ручные операции сведены к минимуму. Сами заказы на следующий день будут доставляться жителям ближайших областей.

По информации руководства предприятия, логистический центр в Толмачево  это одна из ступеней к созданию сети подобных центров по всей стране.

 Строительство такого объекта  это важный элемент реализации большого инфраструктурного плана «Почты России» по созданию сети логистических почтовых центров и фактически открытой инфраструктурной платформы для обслуживания потоков электронной коммерции, говорит гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.  Безусловно, мы надеемся, что с созданием таких комплексов мы будем предлагать лучшие сроки, лучшую экономику. Это должно привлечь бизнесменов. Импорт, экспорт, транзит  функционал, на который нацелен этот комплекс.

Названные Подгузовым направления функционала будущего логистического центра уже заинтересовали представителей бизнеса в ряде российских регионов.

 Я уже получал определенные запросы от своих коллег-губернаторов из соседних областей, которые говорят, что было бы здорово воспользоваться мощным авиационным хабом Толмачево, чтобы организовать экспортные поставки продукции наших соседей за рубеж, сообщает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.  Мы ведем переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнерами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие кооперационные связи.

Новый логистический центр, по информации правительства Новосибирской области, сможет обслуживать 11 млн жителей сибирского региона. Сортировка в центре будет осуществляться для 3500 почтовых отделений. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

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