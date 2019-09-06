В Новосибирске планируют сформировать грузовой хаб мирового уровня

До конца июня 2020 года «Почта России» планирует завершить строительство и ввод в эксплуатацию нового почтово-логистического центра на территории аэропорта Толмачево. Аэропорт уже сейчас является одним из ведущих грузовых хабов России. Этот проект позволит ему перейти на еще более высокий уровень.

— Надеемся, что не позднее конца 2020 года объект будет введен в эксплуатацию, а перед зданием появится грузовой перрон с централизованной заправочной системой. Тогда мы станем серьезным грузовым хабом мирового уровня — с развитой инфраструктурой и потенциалом дальнейшего роста, — говорит гендиректор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Сейчас практически закрыт периметр здания, установлены все металлические конструкции.

— Принципиальная особенность данного объекта в том, что он разделен на производственную зону с сортировочными линиями и зону фулфилмента, — говорит управляющий директор компании-девелопера PNK Group Татьяна Семесь. — Это здание общей площадью более 45 тысяч кв. м. Внутри оборудуют стойки, где будет работать персонал.

Как сообщают в компании, в здании расположатся двух- и трехэтажные административно-бытовые блоки, в том числе офисные помещения и помещения для таможенного контроля посылок. Общая площадь встраиваемых помещений составит 8 тысяч кв. м. Также девелопер намерен благоустроить прилегающую территорию.

Объем инвестиций в проект в PNK Group не сообщают. Напомним, что изначально речь шла о более 2,5 млрд рублей. Но, как сообщили в компании, объем инвестиций может быть увеличен.

Как сообщает заказчик объекта — ФГУП «Почта России» — после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию здесь предполагается сортировать до 1,5 млн почтовых отправлений в сутки, благодаря новым современным технологиям.

— Это в 5 раз больше по сравнению с тем, что есть сейчас, — говорит первый заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин. —Начинка центра — самая современная, здесь станут использовать новейшие технологии для сортировки. Ручные операции сведены к минимуму. Сами заказы на следующий день будут доставляться жителям ближайших областей.

По информации руководства предприятия, логистический центр в Толмачево — это одна из ступеней к созданию сети подобных центров по всей стране.

— Строительство такого объекта — это важный элемент реализации большого инфраструктурного плана «Почты России» по созданию сети логистических почтовых центров и фактически открытой инфраструктурной платформы для обслуживания потоков электронной коммерции, —говорит гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. — Безусловно, мы надеемся, что с созданием таких комплексов мы будем предлагать лучшие сроки, лучшую экономику. Это должно привлечь бизнесменов. Импорт, экспорт, транзит — функционал, на который нацелен этот комплекс.

Названные Подгузовым направления функционала будущего логистического центра уже заинтересовали представителей бизнеса в ряде российских регионов.

— Я уже получал определенные запросы от своих коллег-губернаторов из соседних областей, которые говорят, что было бы здорово воспользоваться мощным авиационным хабом Толмачево, чтобы организовать экспортные поставки продукции наших соседей за рубеж, —сообщает губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Мы ведем переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнерами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие кооперационные связи.

Новый логистический центр, по информации правительства Новосибирской области, сможет обслуживать 11 млн жителей сибирского региона. Сортировка в центре будет осуществляться для 3500 почтовых отделений. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

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