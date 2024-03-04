Шесть сибирских брендов получили награды на конкурсе «Знай наших»

29 февраля в московском ВЭБ Центре прошла церемония награждения победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

Из 85 победителей во всех номинациях шесть брендов — из Сибири. Теперь им будет оказано содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, а также они могут рассчитывать на бесплатные размещения от ведущих операторов наружной рекламы, получение доступа к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатному участию в крупных деловых мероприятиях и др.

В тройку победителей партнёрской номинации бизнес-школы РСПП «Промышленный бренд» вошел бренд летательных аппаратов с системой вертикального взлета и посадки красноярской компании «АВАКС-ГеоСервис». 85% компонентов производится на собственной базе в Красноярске. Компания разработала разработали собственное программное обеспечение и систему радиосвязи для управления летательным аппаратом.

В номинации «Качество жизни», партнёром которой выступило Роскачество, победу одержала мануфактура «Дикая Сибирь» из Иркутска. Она производит «ягорёшки» и «экстравели» из сибирских ягод.

Ресторан «#Истории» из Института гастрономии Сибирского федерального университета был отмечен в номинации «Рестораны», партнёром которой является Novikov Group.

В номинации «Спорт» (партнёр — Zasport) в числе победителей «засветился» красноярский бренд спортивной одежды «Хвоя». А в номинации «Обувь» (партнёр — Zenden) — красноярский бренд дизайнерской обуви ручной работы PorotovArt.

Среди лидеров в потребительских товарах в партнерской номинации «Товары для детей», которую учредил «Детский мир» алтайский бренд «Рыжий Тим». Производитель игрового оборудования, спортивного инвентаря, игрушек и детской мебели для дошкольных образовательных учреждений. География продаж охватывает Россию, Белоруссию и Казахстан.

— В абсолютно любом направлении — питании, мебели, одежде, технологичных товарах — появилась подборка достойных российских марок, — отметил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Награды победителям вручили министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, руководитель направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков и другие.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» во второй раз проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» (соорганизатор — ВЭБ.РФ). Он позволяет узнать о тысячах активных отечественных предпринимателей, которые создают продукцию, способную заместить иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах. В качестве партнёров Конкурс поддержали порядка 60 государственных и коммерческих структур, среди них OZON, Wildberries, «Магнит», Novikov Group, SIMPLE, X5 Group, Zasport, «Детский мир», SPLAT, «Союзмультфильм», ZENDEN, «ВкусВилл», «Аскона», VK Cloud, Russ, Maer, Фонд «Сколково», Роскачество и другие.