Жительница Новосибирска надела на Леонида Якубовича именинный колпак

Елизавета Козенец из Новосибирска, автор хита «Игрушка» для Ольги Бузовой, участвовала в шоу Леонида Якубовича «Поле Чудес». Помимо своего непосредственного участия, сибирячка также исполнила песню.

Девушка сумела угадать три буквы «О» в загаданном слове. После она спела песню «Просто пой». Леонид Якубович был приятно удивлен. Помимо этого, жительница Новосибирска угостила весь зрительский зал сдобой, которую заботливо изготовили ее родители-хлебопеки.

После этого она наделала на Якубовича именинный колпак и зажгла свечи на торте, поздравив ведущего с днем рождения, который у него, к слову, еще не скоро. После этого ритуала удача вдруг отвернулась от сибирячки и она не смогла угадать слово.

Вернувшись домой певица призналась, что попала на шоу по блату. Ей помог знакомый артист, которому она пишет песни.

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