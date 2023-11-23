Шесть способов провести новогодний корпоратив с пользой для бизнеса

Но оказывается можно сделать коллективную встречу Нового года полезным и важным элементом корпоративного тимбилдинга.

Об этом и других эффективных механиках ивент-маркетинга нам рассказал Леонид Заворин, управляющий партнер ВМЕСТЕ! Event Group — федерального агентства по организации событий.

Прошли времена, когда компании бездумно тратили огромные бюджеты на описанные выше празднества — сегодня в тренде у бизнес-лидеров оптимизация и эффективность мероприятий для персонала и клиентов. Торжественные события и развлечения становятся частью маркетинговой и HR-политики компании. Профессиональные ивент-агентства знают, как трансформировать клиентские и внутрикорпоративные мероприятия в рабочий инструмент, который закрывает сразу несколько бизнес-задач.

Например, в корпоративное событие возможно включить измеримые внутренние KPI. Можем поделиться как минимум шестью техниками, которые вписываются в современный формат новогоднего корпоратива в бизнес-компании.

Вовлечение и лояльность

Новый год — идеальный инфоповод, чтобы продемонстрировать коллективу достижения уходящего года и поставить новые цели на следующий, и особенно, поблагодарить всех сотрудников за активное участие в жизни компании. Это традиционный мотив для объединения и сближения. Момент истины, когда сопричастность сотрудников, их связь и влияние на достигнутые бизнес-результаты ощущается как никогда. Важный элемент — неформальное награждение конкретных сотрудников. Здесь отрабатываются сразу три важных задачи — растет лояльность к работодателю (за счет оценок и поощрения сотрудников), повышается «индекс счастья» (сотрудники чувствуют свою значимость для компании), укрепляется стремление к достижениям (мотивируется весь коллектив).

Если компания большая, как дополнительную «фишку» можно добавить момент внутрикорпоративного нетворкинга — вовлекающую акцию с дополнительными номинациями и голосованием за лучших (до мероприятия), что позволяет сотрудникам лучше познакомиться со своими коллегами в филиалах или других офисах.

Сценарий составляется таким образом, что торжественная церемония проходит в неофициальном блиц-формате, а знакомство участников с контентом голосования и достижениями происходит на предварительном этапе.

Гибридный нетворкинг

Для крупных компаний в новогоднем мероприятии часто используется так называемый “гибрид”. Этот оффлайн плюс онлайн-формат эффективно применяется для объединения сотрудников из офисов в разных городах «за одним большим дружеским столом». Сюда интегрируют записанные заранее видеоприветствия и самопрезентации сотрудников, а также экскурсии по подразделениям и офисам в разных регионах. Людям даётся прекрасная возможность продемонстрировать себя, ближе познакомиться и на время преодолеть расстояния между членами команды, которые могут находиться за тысячи километров друг от друга.

Гибрид — очень тонкий и чувствительный формат. Сюрпризов здесь быть не должно. Поэтому микс онлайн и оффлайн активностей заранее во всех деталях обсуждается с руководством и тщательно прорабатывается с командой.

Итоги финансового года как зрелище

Как подводят бизнес итоги? На деловом совещании с сухими цифрами, графиками и многостраничными презентациями. Но мало кому приходит в голову, что все эти скучные данные можно сократить и максимально зрелищно (инфографика, видео и даже элементы театрализации) представить сотрудникам прямо во время новогоднего корпоратива.

Подвести финансовые итоги в таком формате — возможность донести до сотрудников ключевую информацию максимально интересно и доступно. Для этого деловой контент разбавляется нарезкой из ярких видеомоментов с проектов и мероприятий, сценаристы и креативщики работают над легкостью восприятия и мотивирующими слоганами.

Раскрываем творческий потенциал

Главная задача — дать сотрудникам возможность проявить и показать свои таланты. Для этого в сценарий мероприятия зашиваются вовлекающие техники — внутри корпоратива это может быть творческий конкурс или отдельное сценическое мероприятие с отдельной концепцией. Такая практика позволяет команде сплотиться вокруг выполнения общей задачи еще до самого мероприятия в процессе его подготовки, провести поиск талантов и идей. При этом сам корпоратив становится значительно интереснее, а HR-специалисты практически наблюдают и анализируют, как раскрывают сотрудники свой творческий потенциал.

В практике всё чаще используются сценические номера, постановки и мюзиклы с серьезной подготовкой, когда за несколько месяцев составляется график репетиций, подбираются профессиональные стилисты и хореографы. Среди сотрудников проводится поэтапный кастинг, с отбором самых ярких талантов для участия в финальном мероприятии. А на самом событии гости смотрят самую настоящую и полноценную постановку, в которой и сценаристами, и режиссерами, и актерами выступают сами сотрудники.

Есть и более простые формы, например, конкурс новогодних костюмов в рамках концепции праздника.

Командообразующие механики

Новогодний корпоратив — прекрасный повод для тимбилдинга. Сотрудники заранее могут вовлекаться в игры и квесты на профессиональную тему, получать задания (в новогодней тематике, но нацеленные на работу в команде).

Некоторые компании в прямом смысле выходят за рамки и миксуют новогодний корпоратив с активным тимбилдингом на воздухе. Одна сибирская строительная компания с нашей помощью подарила сотрудникам и их семьям новогоднюю сказку прямо на улице. На красивой заснеженной территории базы отдыха был организован квест, где главными героями были герои народных сказок, а участникам нужно было доставать ключи к финальному заданию из заиндевевших сундуков и устраивать гонки на санях и собачьих упряжках.

Погружение в корпоративную культуру

Сложнейший и многокомпонентный формат с погружением в корпоративную культуру компании стал очень популярен среди заказчиков новогодних мероприятий. Причины просты: в таком формате корпоратив — уже не просто однодневное мероприятие, а настоящая HR-кампания.

Для этого накануне продумываются и тщательно готовятся вовлекающие активности. Определяется любимая и всем близкая в коллективе тематика, шутки, фильмы, книги, герои. Подбираются механики, пишется сценарий, раздаются роли. Даются задания по подготовке, детализированному наполнению.

В компании перед Новым годом создается особенная внутрикорпоративная атмосфера, которой проникаются все. Это находит большой эмоциональный отклик у сотрудников, оставляя в памяти надолго такую интеграцию. Любые важные сообщения, «вшитые» в такой формат, прекрасно воспринимаются в коллективе. В итоге — максимальная вовлеченность и рост ключевых HR-показателей.

Ну и конечно, wow-эффект от новогоднего корпоратива! Часто на год вперед цитаты из роликов и выступлений «уходят в народ», становятся корпоративными мемами и символами единства команды.

Новый год — традиционное время праздника и волшебства. Все люди в компании, независимо от возраста, гендера и должности, любят новогодний корпоратив. И даже в условиях тотальной оптимизации можно не отказываться от мероприятия, а превратить его в эффективный и измеримый инструмент для решения HR- и бизнес-задач, которые компания ставит перед собой.