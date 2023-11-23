Создатель каркаса ледовой арены в Новосибирске расширяет производство

Инвестсовет Новосибирской области одобрил проект строительства цехов по производству металлоконструкций и хранению материалов и готовой продукции на улице Большой. Инициатор проекта — ООО «Несущие системы».

— Цель проекта — расширение существующего производства металлоконструкций. Для его реализации мы планируем задействовать участок площадью 4 га, расположенный рядом с существующей промышленной площадкой. Планируем построить здание цеха по производству металлоконструкций, склада. Общая площадь объекта составит около 10 тысяч кв. м, — рассказала помощник директора по развитию ООО «Несущие системы» Елена Прокопенко.

По ее словам, объем инвестиций в проект составит 700 млн рублей — это как собственные средства компании, так и заемные ресурсы. Из них 385 млн пойдут на строительно-монтажные работы, 265 млн — на оборудование. Кроме того, за счет собственных средств инвестор планирует построить 250 м дороги до границы участка.

Запуск производства намечен на второй квартал 2025 года, выход на проектную мощность — в третьем квартале. В ходе реализации проекта планируется создать 80 рабочих мест. К 2030 году инвестор обещает выплатить в бюджет почти 47 млн рублей налогов.

ООО «Несущие системы» создано в 2007 году, уставный капитал 10 тысяч рублей. Компания специализируется на проектировании и производстве ограждающих самонесущих конструкций зданий произвольной формы. В списке фасадов, построенных с применением конструкций новосибирской компании, — новая многофункциональная «Сибирь-Арена», общественное здание «Бутон» в центре Новосибирска, Биотехнопарк наукограда Кольцово, международный аэропорт Симферополя, «Веер-Молл» в Екатеринбурге, «Стеклянная Кора» в парке «Зарядье», Москва, и т. д. Директор и учредитель — Алексей Кашин. По данным открытых источников, выручка компании в 2022 году составила 1,1 млрд рублей (+47%), чистая прибыль — 10 млн рублей (+361%).

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