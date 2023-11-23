150 таксистов-нелегалов было задержано в Новосибирске

За 10 месяцев этого года новосибирским ГИБДД было задержано 150 таксистов-мигрантов, которые нарушили миграционное законодательство. Всем им теперь грозит депортация. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Также было выявлено 326 водителей, которые оказывали услуги пассажирам без лицензии. А водителям 197 машин пришлось стать пешеходами, так как автомобили были помещены на спецстоянки.

Госавтоинспекция напомнила, что пойманным за нелегальную перевозку пассажиров грозит штраф от пятисот до двух с половиной тысяч рублей. А за нарушения миграционного законодательства могут выдворить из России.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант с поддельным паспортом дал взятку должностному лицу под Новосибирском.