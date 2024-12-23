Бюджет Новосибирска на 2025 год принят с дефицитом 1,3 млрд рублей

Новосибирский горсовет единогласно принял во втором чтении бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

По словам председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилла Покровского, после первого чтения проекта бюджета в комиссию поступили девять корректировок от мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, в которых были учтены все предложения постоянных комиссий.

Общий объём доходов бюджета на 2025 год установлен на уровне 97,7 млрд рублей, в том числе 44,4 млрд рублей безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (45% от общего дохода). Расходы составят 99,1 млрд рублей. Дефицит — 1,35 млрд рублей.

Большая часть расходов городского бюджета (63,3%) в 2025 году приходится на на департамент по социальной политике и департамент транспорта и дорожного благоустроительного комплекса — 62,8 млрд рублей. Из них 51 млрд рублей выделен на образование (52% от общего объема расходов).

Еще 36,3 млрд рублей (36,7% от общего объема расходов) будут направлены на городское хозяйство и прочие сферы деятельности. Кроме того, 5,3 млрд рублей планируется направить на капитальные вложения.

В 2026 году доходы предусмотрены в сумме 103,4 млрд рублей (в том числе 46,2 млрд рублей финансовой помощи вышестоящих бюджетов), расходы составят 104,4 млрд рублей. В 2027 году доходы запланированы в объеме 109 млрд рублей с поступлениями из бюджетов разных уровней на сумму 47,5 млрд рублей, расходы – в объеме 110 млрд рублей. Дефицит бюджета города в 2026 и 2027 годах составит 1 млрд рублей.

— Мы приняли бюджет, уверенно закрепились на отметке в 100 миллиардов рублей. Будем продолжать наше взаимодействие, наращивать собственные доходы, входить в областные и федеральные программы для того, чтобы в нашем бюджете были возможности для решения вопросов наших горожан, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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