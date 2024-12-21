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Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год

  • 21/12/2024, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год
Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением НОВАТа

Новосибирск неожиданно вошел в список городов, где путешественники из других стран готовы провести Новый год и Рождество, сообщает сервис Туту. Чаще всего его выбирают жители Казахстана. Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТа).

Еще одним сюрпризом этого года стала популярность среди иностранцев Челябинска. Здесь туристам предлагают побывать в историческом музее, прогуляться по пешеходной улице Кирова и посетить экскурсию на одном из заводов.

Традиционно популярными у путешественников из других стран являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер и Краснодар. Среди туристов чаще всего жители Беларуси, Китая, Казахстана, Турции, Франции, Саудовской Аравии и других стран.

— Каждый регион предлагает уникальные новогодние традиции, которые отличаются от западных аналогов. Это может быть интересно туристам, желающим познакомиться с чем-то новым и необычным. Например, празднование Нового года в Сибири с её особыми обрядами и блюдами или новогодние гулянья в Санкт-Петербурге с его имперской атмосферой, — говорит директор по GR в Туту, тревел-эксперт Никита Коростелев.

Он добавил, что путешествие по России в сравнении с некоторыми европейскими странами может быть более доступным. Особенно, если выбирать города за пределами крупных городов.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за 10 месяцев 2024 года турпоток составил 2,98 млн поездок, что на 30% больше, чем в 2023 году. По этому показателю область занимает 1 место среди регионов Сибирского федерального округа и 8 место в стране. Объем платных туристских услуг населению находится  на уровне 15,6 млрд рублей.

Среди самых популярных зимних экскурсионных направлений, которые пользуются спросом у туристов, являются: посещение Бердских скал и Форта Хаски в Искитимском районе, путешествие к Карпысакскому водопаду в Тогучинском районе, а также катание на снегоходах по акваториям рек Бердь и Обь.

Ранее новосибирский стилист Анна Ладан рассказала, в чем лучше встречать Новый год.

Фото редакции Infopro54, автор- Геннадий Мочалов

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Рубрики : Общество Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм путешествие


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