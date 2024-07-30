Шестилетней Софии Внуковой с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

София Внукова родилась раньше срока с помощью кесарева сечения. Она была в тяжелом состоянии, дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, долго лежала в реанимации, потом в отделении патологии недоношенных детей.

— Жена умерла от рака, когда Софии было четыре месяца. Дочке диагностировали детский церебральный паралич, дали инвалидность, и я постоянно вожу ее на обследования, курсы реабилитации, в бассейн, а когда нет финансовой возможности, занимаюсь с ней лечебной физкультурой дома. И мы добились результатов: София начала лучше поднимать и удерживать голову, опираться на руки, обращать внимание на окружающих, — рассказывает отец Софии Вадим Внуков.

По словам Захара Дмитриева, травматолога-ортопеда детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск), у девочки детский церебральный паралич, спастическая диплегия, отставание в двигательном развитии.

— София нуждается в реабилитационном лечении. Мы займемся выработкой и закреплением навыков самостоятельного передвижения, совершенствованием координации и равновесия, профилактикой болевого синдрома и нарушения подвижности суставов, развитием речи, — говорит врач.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 256 353 рубля. Семья Софии не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом, так как дочери нужна постоянная помощь и внимание, доходы у меня совсем небольшие. Прошу у вас помощи! — просит Вадим.

Помочь Софии можно по ссылке.