Новосибирцам запретят собирать кедровые орехи в лесу для собственных нужд

Государственная дума приняла в первом чтении поправки к Лесному кодексу РФ об ограничении сбора кедровых орехов. Данная норма позволит субъектам Российской Федерации устанавливать сроки (даты начала и окончания) заготовки, перечень мест заготовки, в которых гражданам будет разрешен сбор кедровых орехов для собственных нужд, а также установить норму индивидуального сбора ореха каждым гражданином. Законопроект стал одним из самых «низкокворумных» за время весенней сессии Думы: за проголосовали 296 депутатов (ЕР и «Новые люди»), против — 98 (большинство КПРФ, СРЗП и ЛДПР).

— При заготовке кедрового ореха зачастую применяются варварские методы: заготавливается не созревшие шишки, ломаются вершины деревьев, используются металлические когти для подъема на деревья, и другие хищнические методы и приспособления, вызывающие повреждения и прекращение роста кедровых деревьев, — говорится в пояснительной записке.

Разработчики инициативы указывают на то, что В настоящее время незаконная заготовка кедрового ореха ведется под видом заготовки «для собственных нужд», когда недобросовестные предприниматели либо направляют в леса организованные бригады заготовщиков, которые находятся в лесах весь период заготовки кедрового ореха (в период с сентября по декабрь) и заготавливают орех в промышленных масштабах, либо путем скупки кедрового ореха у жителей отдаленных таежных поселков, которые так же ведут его массовую бесконтрольную заготовку.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко считает, что данная инициатива лишает жителей сельских территорий доходов.

— Ощущение – некоторые коллеги не понимают, чем люди «на земле» живы. А по стране, особенно в Сибири, немало глухих деревень, где транспортных потоков особых нет, предприятий с советского периода уже тоже нет. И у некоторых местных единственный источник дохода — это сбор и продажа «даров леса». Грибов, ягод, валежника, берёзового сока, кедровых шишек. И петля у них на горле затягивается всё туже, — говорит парламентарий.

По мнению Александра Аксененко, «лакомые места» будут отдаваться через аукционы частникам-арендаторам, которые будут платить наёмным сборщикам по минимуму.

— Получается, что селян и дальше «выдавливают» из деревень в райцентры, а из райцентров — в мегаполисы. Уверен, что нам для пространственного развития требуется развернуть ситуацию в обратном направлении. А значит, на селе должна быть работа. Как минимум та, что уже есть сейчас, — констатирует он.

— В профессиональном сообществе, также как и среди законодателей, есть разные точки зрения на этот вопрос. Однако, в чем все сходятся — это в том, что ограничивать граждан в заготовках дикоросов неправильно. При нашем потенциале, в 7,5 миллионов тонн дикоросов, и кедровых орехов в том числе, этот ресурс освоен на проценты. И пока предпосылок для его роста нет. Есть стагнация и уже не один год. Люди теряют доход и покидают села, жилая территория России уменьшается, — отметил собеседник редакции.

Как рассказал Infopro54 президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков, эксперты Союза в настоящее время тоже изучают предложенные поправки.

Он добавил, что на сегодняшний день в России действительно существует проблема так называемого «серого рынка» добычи кедрового ореха. Однако в Союзе уверены, что ситуация не изменится, пока государство не начнет финансировать отрасль.

— Сейчас балом правят «серые» деньги из сопредельных государств. Не секрет ни для кого, что у арендаторов распространена схема использования лицензии не по назначению. Почему это возможно? Вопрос к соответствующим органам. Сейчас коды ТН ВЭД кедровых орехов разделены и можно обеспечить экспорт переработанного ореха — ядра, без лицензии. Для вывоза ореха в скорлупе оставить лицензию и установить пошлину на вывоз, согласовав ее размер с бизнесом. Ограничения, как это всегда бывает, скорее всего, ухудшат ситуацию с объемами официальных заготовок и увеличат черный рынок, — отметил эксперт.

Юрий Рудаков уточнил, что в Союзе нет информации о проблемах регулированием сбора кедрового ореха в Новосибирской области и напомнил, что для работы с обращениями граждан-сборщиков, предпринимателей и компаний участников отрасли заготовки и переработки дикоросов, в Союзе работает приемная pro-bono.

По данным Министерства ресурсов и экологии России, биологический извлекаемый запас дикоросов в год без ущерба для природы составляет 7,5 млн тонн. Более 5 млн россиян получают доход в отрасли дикоросов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области установили сроки сбора дикоросов.