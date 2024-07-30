Тойота сбила подростков на самокате на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске

Очередное ДТП с участием детей на самокате произошло в Октябрьском районе города. Двое подростков на одном самокате ехали по обочине дороги на улице Татьяны Снежиной.

― В районе дома №48 водитель, управляя автомобилем Тойота «Опа», совершил столкновение с электросамокатом, который пересекал проезжую часть по линии тротуара. В результате ДТП пострадали 14-летние дети, ― прокомментировали в ГАИ Новосибирска.

С места происшествия подростков доставили в медицинское учреждение.

Инспекторы изучили обстоятельства инцидента и по факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее редакция писала, что по данным общероссийской статистики, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году выросло в 2,5 раза. Есть и смертельные исходы.