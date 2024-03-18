«Щелкали семечки, а мой малыш умирал»: мать обвинила больницу в смерти ребенка под Новосибирском

Убитая горем сибирячка сообщила о смерти своего ребенка в социальных сетях. Женщина пожаловалась на врачей районной больницы, которые, по ее мнению, халатно отнеслись к крошечному пациенту.

― Мой сынок, которому было всего 4 месяца попал в реанимацию 23 февраля и, к сожалению 7 марта умер. Мне об этом сообщили только 8 марта в 7 утра. Врач очень халатно отнесся к лечению моего малыша, постоянно по-хамски разговаривал, ― пожаловалась подписчица паблика «Подслушано в Искитиме» в ВКонтакте.

Женщина также пожаловалась, что в коробочку со смесью, которым кормили мальчика, кто-то из медработников накидал скорлупу от семечек.

― Хочется посмотреть в лицо нелюдям, которые щелкали семечки, а мой малышок просто умирал. Как вам спится? Хорошо? ― написала возмущенная мать.

По факту произошедшего прокуратура Новосибирской области начала проверку. Будут устанавливаться все обстоятельства смерти младенца и дана оценка действиям врачей.

― Настораживает тот факт, что больница не сообщила в установленном порядке о смерти ребенка в полицию. Пока в соцсетях не появилось сообщение, об этом случае вообще никто не знал, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Предварительно известно, что малыш поступил в реанимацию с осложнениями хронического заболевания. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.