Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прилетела в Новосибирск

Олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву на спортивном стадионе «Заря» встретили жители Новосибирска.

— Она общалась с девочками, давала автографы, фотографировалась. Моей дочери 15 лет, она КМС по художественной гимнастике и зачислена в училище олимпийского резерва. Представляет Новосибирскую область. Алина Кабаева пожелала моей дочери успехов и побед, — рассказала Сиб.фм мама одной из юных спортсменок.

Визит легенды художественной гимнастики связывают с серией межрегиональных соревнований «Кубок «Небесная грация»», которые стартовали сегодня, 18 марта, в Новосибирске. Состязаться будут более 160 гимнасток.

После сибирской столицы соревнования пройдут в Ульяновске, Сочи, Иванове, Ухте, Екатеринбурге, Московской области и Санкт-Петербурге.

Лучшие из спортсменок по итогам межрегиональных соревнований выступят на всероссийском турнире в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой с 11 по 14 апреля.