Двое мужчин подрались в пиццерии Новосибирска

В пиццерии на улице Дуси Ковальчук подрались двое мужчин. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба агентства «Гвардия».
— Двое нетрезвых мужчин сцепились между собой и во время потасовки уронили и сломали вешалку для одежды и стол, причинив ущерб в сумме свыше 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении Агентства безопасности «Гвардия».
Сотрудникам ГБР удалось задержать хулиганов. Одному из мужчин потребовалась помощь медиков.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели сняли с линии электропередачи жителя Новосибирска, отметившего Масленицу.
Фото: АБ «Гвардия».
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