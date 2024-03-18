Двое мужчин подрались в пиццерии Новосибирска

В пиццерии на улице Дуси Ковальчук подрались двое мужчин. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба агентства «Гвардия».

— Двое нетрезвых мужчин сцепились между собой и во время потасовки уронили и сломали вешалку для одежды и стол, причинив ущерб в сумме свыше 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении Агентства безопасности «Гвардия».

Сотрудникам ГБР удалось задержать хулиганов. Одному из мужчин потребовалась помощь медиков.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели сняли с линии электропередачи жителя Новосибирска, отметившего Масленицу.