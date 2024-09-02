Губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с началом учебного года и посетил спортивную школу-интернат

Губернатор принял участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний и открытию после капремонта Школы-интерната с углублённым изучением предметов спортивного профиля.

Поздравляя учащихся, их родителей и педагогов, Андрей Травников напомнил, что школа создавалась 60 лет назад как спортивное ядро района, после чего стала центром подготовки будущих спортсменов для всей области.

— Из стен этой школы вышли именитые спортсмены, победители и призёры Олимпийских игр, всероссийских и международных соревнований. Среди ваших товарищей есть победители олимпиад, отличники, стобалльники, и я очень надеюсь, что вы, получая особенные знания и особенную подготовку, станете дисциплинированными, умелыми, ловкими, быстрыми, хорошими спортсменами, нашими будущими победителями. Спортивных и школьных вам успехов, — пожелал собравшимся глава региона.

Школа-интернат с углублённым изучением предметов спортивного профиля была построена на ул. Богдана Хмельницкого в 1961 году. Проектная мощность здания рассчитана на 450 человек. Сегодня, 2 сентября, приступили к занятиям 437 учеников.

В учреждении обучаются дети пяти федераций: плавание, хоккей, волейбол, гимнастика, самбо.

В этом году в рамках Программы модернизации школьных систем образования госпрограммы «Развитие образования» на проведение работ по капремонту здания ГАОУ НСО «Школа-интернат» было выделено 63 млн руб., в том числе: 52 млн руб. – на проведение ремонта в здании учреждения; 11 млн руб. – на приобретение оборудования.