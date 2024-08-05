Гигантскую щуку в 10 кг поймал рыбак под Новосибирском

Новосибирец поймал в Оби огромную щуку, которая весит 10 килограммов.

Трофейным уловом рыбак похвастался в социальных сетях. Его супруга опубликовала фотографию щуки в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Некоторые пользователи предположили, что из такой большой щуки можно настоящий комплексный обед. Другие же посчитали, что размер рыбы говорит о её возрасте, и что она, вероятно, невкусная.

– Такую отпустить нужно, я отпускаю, – предложил один из пользователей.

Судьба улова осталась загадкой.

Ранее редакция сообщала о том, что караси, лещи и окуни довели рыбака до суда под Новосибирском.