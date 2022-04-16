В регионе на минувшей неделе побит рекорд суточной погрузки — почти 95 тыс тонн

Новый суточный рекорд погрузки грузов установлен в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги. На минувшей неделе, 14 апреля, железнодорожники отправили со станций региона 94,7 тыс. тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Наибольший объем грузов отправлен на Октябрьскую железную дорогу — 48,6 тыс. тонн, еще по 16,2 тыс. тонн — на Западно-Сибирскую и Дальневосточную железные дороги.

Основная часть грузов погружена на станциях:

— Линево — 31,2 тыс. тонн;

— Евсино — 30,4 тыс. тонн;

— Изынский — 5,8 тыс. тонн;

— Клещиха — 3,8 тыс. тонн;

— Ложок — 3,8 тыс. тонн;

— Новосибирск-Западный — 3,4 тыс. тонн;

— Искитим — 2,8 тыс. тонн;

— Сокур — 2,8 тыс. тонн.

Основным предъявляемым к перевозке грузом в регионе является каменный уголь. Его доля превышает половину общей погрузки в регионе, уточнили в ЗСЖД.

Напомним, основную загрузку станций Линево и Евсино обеспечивает Группа «Сибантрацит», которая работает в Искитимском районе. Группа занимает первое место в мире по добыче и экспорту антрацита Ultra High Grade. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей.

В феврале пресс-служба компании сообщала, что в 2022 году Группа «Сибантрацит» планирует увеличить продажи в Китай более чем на 30%. Китайским потребителям будет реализовано свыше 11 млн т угля. Китай является крупнейшим рынком сбыта «Сибантрацита». За четыре года (2018-2021 гг.) поставки в эту страну выросли на 44%. При этом доля Китая в общем объеме реализации продукции выросла с 25% в 2018 году до 38% в 2021 году. В 2021 году объем экспорта в Китай составил 8,4 млн т, что на 18% больше, чем в 2020 году.

Также напомним, что в ближайшее время в районе начнется разработка еще одного месторождения «Богатырь», что приведет к росту объемов погрузки в Евсино и Линево. По требованиям конкурсной документации для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн. тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок.